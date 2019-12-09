Что нельзя есть женщинам вечером: пища, которая разрушает сердце

Ночные перекусы не являются хорошей привычкой. Они ухудшают сон и способствуют набору лишнего веса

Колумбийские ученые обнаружили, что потребление большого количества калорий ухудшает сердечное здоровье женщин, сообщает Study Finds. Специалисты также отмечают, что это может приводить к развитию заболеваний сердца и сосудов.

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Суть исследования

Ученые провели исследование с участием 112 женщин. Средний возраст женщин составлял 33 года, и 44% из них были латиноамериканками.

Участников обследовали дважды — перед началом исследования и после него.

Сердечное здоровье женщин оценили в соответствии с факторами риска, на которые можно повлиять, изменив образ жизни. А именно: отказ от курения, употребление здоровой пищи и контроль артериального давления.

В ходе исследования женщины вели дневники питания.



Еда вечером не должна быть калорийной

После окончания эксперимента оказалось, что у женщин, которые потребляли большую часть калорий вечером, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше.

В частности, повышение количества калорий на 1% увеличивало шансы на повышение давления и индекса массы тела, а также ухудшало контроль за уровнем сахара в крови.

Ученые отмечают, что планирование питания с учетом распределения калорийности в течение дня и снижения ее до вечера — эффективный способ снизить риск сердечных заболеваний.

Пробуждение от голода и неконтролируемый ночной поход к холодильнику встречаются только в 1-2% от всего населения. Подобное поведение вызвано нарушениями ночных колебаний лептина и кортизола, а также неадекватной реакцией организма на инсулин.

Для того, чтобы сохранить сердце здоровым, следует ограничить потребление калорийной пищи в вечернее время. Фастфуд, джанкфуд, и даже домашняя питательная пища может нанести ущерб для вашего здоровья, если не ограничить ее потребление на ночь. Ужин должен быть питательным, однако легким.