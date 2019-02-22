Что нельзя говорить человеку, у которого рак

Диагноза рака боится каждый человек. И большинство воспринимают его как конец жизни. Когда у близкого вам человека обнаружили рак, нужно избегать определенных фраз и моделей поведения.

Онкохирург клиники "Добробут" Анатолий Шудрак, психолог Лариса Рыбак и психотерапевт Медицинского центра Medicover Ульяна Криницкая-Березюк в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказали, что стоит говорить больному раком, а чего избегать.

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Психотерапевт Ульяна Криницкая-Березюк “Слова врача: "У Вас рак", – вызывают у пациента ощущения, подобные большому шару, который поглощает, в котором есть и страх, и тревога, и беспокойство, и боль, и разочарование, и гнев, и злость, и беспомощность, и растерянность, и обида, и вина… И это именно те чувства, о которых чаще всего в обществе нельзя говорить вслух. Без сомнения, близкие переживают подобное, но одновременно спрашивают и себя, и других: "Что я должен и могу сделать?"”

Ульяна Криницкая-Березюк отмечает, что важно не "задавить" ближнего чрезмерной жалостью. Наоборот, его надо стимулировать и убеждать в том, что он должен бороться за жизнь.



Человек должен знать, что ему стоит бороться

Иногда после озвучивания диагноза люди решают для себя "Мне незачем жить дальше". Хотя можно было бы направить все свои силы на выздоровление.

Некоторые люди могут впадать в крайности и обращаться к народной медицине и экстрасенсам. По словам онкохирурга Анатолия Шудрака, не было ни одного случая, когда народная медицина вылечила человека, у которого рак.

Онкохирург Анатолий Шудрак “Важно понимать, что больной – не жертва обстоятельств, поэтому надо включаться и действовать. Ведь лечение онкобольного – это не работа хирурга или химиотерапевта, а совместная работа пациента, его родственников и медицинского персонала. Если же поставлен смертельный диагноз, который не поддается лечению, надо понять, что люди не выбирают себе болезнь. И она становится испытанием для всей семьи”

Важно, чтобы человек прошел психологическую подготовку и был готова к своему диагнозу. Если же нет, то нормальная первая реакция – отрицание. Родные в таком случае мало чем помогут. Иногда достаточно, чтобы они были рядом, иногда от них необходимо еще что-то. В любом случае – нужно уважать того, кто заболел и не ухудшайте их состояние своей паникой.

Что не нужно говорить больному раком человеку

Иногда врач может сообщить человеку с онкозаболеванием, что ничем помочь ему не могут. Но если ему могут помочь, то его нужно настроить на позитив.

Нужно честно и правильно рассказывать о диагнозе человека. Последний должен верить в то, что нужно бороться.



Что не нужно говорить больному раком человеку

Не стоит врать такому пациенту и давать прогнозы, которые не сбудутся. На вопрос пациента, сколько времени у него осталось, на самом деле ответа не знает никто.

Психолог Лариса Рыбак “Больные люди не любят говорить о раке, поэтому не надо рассказывать все знакомые истории и все диагнозы. Не надо спрашивать – "как ты так жил, что докатился до рака?" Не надо оплакивать злую судьбу и говорить – ты же такой молодой. Не надо подбадривать – борись! Они и так каждый день борются за свою жизнь”.

Не изменяйте отношение к человеку, продолжайте с ним привычное общение, спрашивайте советы. Так человек будет чувствовать, что он кому-то нужен.

Смейтесь, шутите вместе. И не оплакивайте человека, не заставляйте чувствовать его, как на собственных поминках.

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