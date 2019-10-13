Что ненавидят девушки во время секса: самые распространенные мужские ошибки

Даже в самых доверчивых отношениях женщины часто боятся говорить о своих истинных чувствах, чтобы не обидеть партнера. Из-за этого секса может стать меньше, а образ – больше.

Женщины любят секс не меньше мужчин, однако не всегда ребята делают все правильно, сообщает Men's Life.

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Чего не стоит делать во время секса

Ошибка №1

Трудно найти мужчину гетеросексуала, который не любит женскую грудь. Однако не все умеют ласкать ее правильно. Мужчины, запомните – женская грудь это не мяч. Слишком сильные сжатия и неуклюжие облизывания не только не удовлетворят девушку, но и могут раздражать и снизить возбуждение.

Ошибка №2

Большинство женщин любит, когда им шепчут что-то на ушко. Однако такие разговоры должны быть уместными и в меру. Не нужно постоянно переспрашивать: "так хорошо?" и "так тебе нормально?" – это только убивает сексуальное настроение. Будьте внимательны к мимике и языку тела и вы обязательно почувствуете, что не нравится вашей партнерше.

Ошибка №3

Во время секса клитор становится более чувствительным, чем мужской пенис. С этим органом нужно вести себя нежно и осторожно, и обязательно начинать все плавно.

Некоторые мужчины иногда слишком резкие во время куннилингуса, однозначно снижает возбуждение. Оральные ласки – особое искусство, однако научиться этому легко.

Ошибка №4

Некоторые мужчины считают, что чем больше секса, тем лучше. Однако женщинам важно не столько количество секса, как его качество.

Ошибка №5

Для женщин секс – не только половой контакт. Им очень важно разогреться перед самым половым актом.

На теле женщины есть множество чувствительных зон, на которых можно сыграть. Если забывать об эрогенных зонах и быстро переходить к самому процессу, то женщина вряд ли будет довольна. Запомните – прелюдия равна отличному сексу, ведь женщина превращается в страстную именно тогда, когда заводится.

Ошибка №6

Конечно, легкие шлепки добавляют в кровати страсть и изюминку. Однако если они становятся навязчивыми и неуместными – женщине перестает это нравиться.

Ошибка №7

Облизывание ног – не очень приятно. Облизывание, легкие поцелуи и массаж – совершенно разные вещи. Кроме того, не всем женщинам нравится, когда их ступни вообще кто-то трогает, поэтому такие вещи стоит согласовывать с партнершей заранее.

Ошибка №8

Для большинства представительниц прекрасного пола уши очень – сильная эрогенная зона. Однако это не значит, что их нужно наполнять слюной или жевать – достаточно легких и нежных прикосновений.

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