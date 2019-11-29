Что нужно есть для здоровья сосудов, – Супрун

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Что полезно есть для сосудов / Unsplash

Правильное питание – лишь одна, но важная ступенька для профилактики и лечения атеросклероза.

Овощи, фрукты и ягоды – это низкокалорийный источник витаминов и минералов, рассказывает Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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В растительной пище и бобовых много клетчатки, которая предотвращает запоры, снижает риск рака кишечника и поддерживает его здоровую микробиоту.

От состава кишечной микрофлоры зависит развитие таких болезней, как диабет 2 типа, ожирение, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания.

Нежирное мясо и растительный белок также нужно принимать, ведь они имеют аминокислоты, однако не содержат холестерина.

  • Яркие ягоды, среди которых смородина и фрукты, а также чай и кофе богаты полифенолами. Это органические соединения, которые влияют на работу ряда наших ферментов, отвечающих за образование активных форм кислорода, воспалительные процессы, синтез и транспорт жиров, агрегацию (слипание) тромбоцитов, а также устойчивость сосудов к повреждениям свободными радикалами.

    Также полифенолы часто бывают антиоксидантами. Никакие клинические исследования не говорят о том, что "бокал красного сухого и смородиновое желе уменьшают проявления атеросклероза у 80% пациентов". Но есть доказательства, что полифенолы действительно полезны, и лучше их употреблять в пищу, чем сладости длительного хранения.

Дієта при атеросклерозі
Питайтесь правильно – организм обязательно вас отблагодарит

  • Кроме нутриентов, растения также содержат антиоксиданты клетчатки, и хотя они не питательны, однако полезны. Хороший пример, как ни странно, – серосодержащие соединения в луке и чесноке. Так, его обычно советуют продавцы БАДов и любители народной медицины, однако на этот раз здесь есть истина. Клинические исследования подтверждают эффективность чеснока или его экстрактов при снижении уровня холестерина и уменьшении проявлений атеросклероза. Ведь компоненты чеснока влияют на работу ферментов, вовлеченных в синтез холестерина, и способствуют образованию противовоспалительных сигнальных молекул.

    Заметьте, что чеснок вам не поможет, если будет потребляться вместе с копченой колбасой на батоне, особенно как закуска.
     
  • Специи, а именно: куркума, чили и корица, ведь они способствуют восстановлению чувствительности к инсулину и помогают нормализовать уровень триглицеридов в крови.

  • Рыба, орехи и семена, ведь они являются источником ненасыщенных жирных кислот и витамина Е, а также содержат нерастворимую клетчатку.

  • Каши и картофель, в которых сохранены минералы, – источник клетчатки и медленных углеводов. Это означает, что уровень глюкозы будет расти не резко, как от пирожных, а медленно.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Ульяна Супрун Профилактика заболеваний
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