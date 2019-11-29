Что нужно есть для здоровья сосудов, – Супрун

Правильное питание – лишь одна, но важная ступенька для профилактики и лечения атеросклероза.

Овощи, фрукты и ягоды – это низкокалорийный источник витаминов и минералов, рассказывает Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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В растительной пище и бобовых много клетчатки, которая предотвращает запоры, снижает риск рака кишечника и поддерживает его здоровую микробиоту.

От состава кишечной микрофлоры зависит развитие таких болезней, как диабет 2 типа, ожирение, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания.

Нежирное мясо и растительный белок также нужно принимать, ведь они имеют аминокислоты, однако не содержат холестерина.

Яркие ягоды, среди которых смородина и фрукты, а также чай и кофе богаты полифенолами. Это органические соединения, которые влияют на работу ряда наших ферментов, отвечающих за образование активных форм кислорода, воспалительные процессы, синтез и транспорт жиров, агрегацию (слипание) тромбоцитов, а также устойчивость сосудов к повреждениям свободными радикалами. Также полифенолы часто бывают антиоксидантами. Никакие клинические исследования не говорят о том, что "бокал красного сухого и смородиновое желе уменьшают проявления атеросклероза у 80% пациентов". Но есть доказательства, что полифенолы действительно полезны, и лучше их употреблять в пищу, чем сладости длительного хранения.



Питайтесь правильно – организм обязательно вас отблагодарит

Кроме нутриентов, растения также содержат антиоксиданты клетчатки, и хотя они не питательны, однако полезны. Хороший пример, как ни странно, – серосодержащие соединения в луке и чесноке . Так, его обычно советуют продавцы БАДов и любители народной медицины, однако на этот раз здесь есть истина. Клинические исследования подтверждают эффективность чеснока или его экстрактов при снижении уровня холестерина и уменьшении проявлений атеросклероза. Ведь компоненты чеснока влияют на работу ферментов, вовлеченных в синтез холестерина, и способствуют образованию противовоспалительных сигнальных молекул.



Заметьте, что чеснок вам не поможет, если будет потребляться вместе с копченой колбасой на батоне, особенно как закуска.



. Так, его обычно советуют продавцы БАДов и любители народной медицины, однако на этот раз здесь есть истина. Клинические исследования подтверждают эффективность чеснока или его экстрактов при снижении уровня холестерина и уменьшении проявлений атеросклероза. Ведь компоненты чеснока влияют на работу ферментов, вовлеченных в синтез холестерина, и способствуют образованию противовоспалительных сигнальных молекул. Заметьте, что чеснок вам не поможет, если будет потребляться вместе с копченой колбасой на батоне, особенно как закуска. Специи, а именно: куркума, чили и корица , ведь они способствуют восстановлению чувствительности к инсулину и помогают нормализовать уровень триглицеридов в крови.

, ведь они способствуют восстановлению чувствительности к инсулину и помогают нормализовать уровень триглицеридов в крови. Рыба, орехи и семена , ведь они являются источником ненасыщенных жирных кислот и витамина Е, а также содержат нерастворимую клетчатку.

Каши и картофель, в которых сохранены минералы, – источник клетчатки и медленных углеводов. Это означает, что уровень глюкозы будет расти не резко, как от пирожных, а медленно.

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