Что нужно и не нужно делать при ожогах

Ваша главная задача при ожогах — охлаждать и увлажнять место поражения. То же делает наш организм, когда на ожоговой поверхности выделяется жидкость.

Для увлажнения и охлаждения существует множество специальных ожоговых гелей и ожоговых повязок. Эти повязки или гели нужно нанести на пораженный участок, и болевой синдром сразу уменьшится или даже совсем исчезнет, ​​пишет Всеукраинский союз парамедиков.

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Если же у вас под рукой не оказалось ничего из вышеперечисленного, просто охлаждайте и смачивайте рану: держите под проточной водой, наложите на пораженную поверхность мокрую повязку, следите, чтобы компресс оставался холодным, периодически поливайте его прохладной водой, физиологическим раствором или хлоргексидином.

Повязку лучше наложить из специальной ожоговой салфетки – она ​​не прилипает к ране. Если же ожоги были получены в результате пожара, пациента необходимо госпитализировать 100%, ведь к его ожогам сразу же можно добавить отравление углекислым газом и ожог верхних дыхательных путей.

Запрещается:

1. Смазывать пораженный участок мазями, кремами или жиром.

2. Прокалывать или вскрывать пузыри, образовавшиеся на коже.

3. Охлаждать пораженный участок ледяной водой или льдом.

4. Снимать с пациента одежду.

Запомните: при ожогах больших участков тела, а также при глубоких ожогах обязательна госпитализация.

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