Что нужно и не нужно делать при ожогах

51 Читати новину українською
Что делать при ожогах
Что делать при ожогах / pixabay.com

Ваша главная задача при ожогах — охлаждать и увлажнять место поражения. То же делает наш организм, когда на ожоговой поверхности выделяется жидкость.

Для увлажнения и охлаждения существует множество специальных ожоговых гелей и ожоговых повязок. Эти повязки или гели нужно нанести на пораженный участок, и болевой синдром сразу уменьшится или даже совсем исчезнет, ​​пишет Всеукраинский союз парамедиков.

Читайте также: Как остановить кровотечение и оказать первую помощь

Если же у вас под рукой не оказалось ничего из вышеперечисленного, просто охлаждайте и смачивайте рану: держите под проточной водой, наложите на пораженную поверхность мокрую повязку, следите, чтобы компресс оставался холодным, периодически поливайте его прохладной водой, физиологическим раствором или хлоргексидином.

Повязку лучше наложить из специальной ожоговой салфетки – она ​​не прилипает к ране. Если же ожоги были получены в результате пожара, пациента необходимо госпитализировать 100%, ведь к его ожогам сразу же можно добавить отравление углекислым газом и ожог верхних дыхательных путей.

Запрещается:

1. Смазывать пораженный участок мазями, кремами или жиром.

2. Прокалывать или вскрывать пузыри, образовавшиеся на коже.

3. Охлаждать пораженный участок ледяной водой или льдом.

4. Снимать с пациента одежду.

Запомните: при ожогах больших участков тела, а также при глубоких ожогах обязательна госпитализация.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
сегодня
10031
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 314
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
168
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8396
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 595
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
4 марта 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 756
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук