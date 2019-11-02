Что нужно обсудить с партнером перед свадьбой

Свадьба – волнующий и одновременно трогательный период жизни. Однако это смелый шаг и серьезное решение, поэтому перед ним стоит обсудить все детали, чтобы не было плохих неожиданностей.

Перед принятием решения о женитьбе нужно обязательно поговорить с партнером. Иначе вы можете оказаться в браке с человеком, который хочет от жизни не того, к чему стремитесь вы, рассказала коуч и психолог Анастасия Михайленко.

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Что же нужно обсудить до свадьбы?

Видение себя и семьи на 5, 10, 15, 30, 50 лет вперед: какое положение вы занимаете в обществе, где будете жить и сколько у вас будет детей, как часто будете путешествовать, какой стиль жизни выберете, какие должности будут занимать или какой будет бизнес.

Секс и верность : интенсивность, моногамия, что такое предательство, что вы будете делать, если кого-то не будет устраивать интимная жизнь или состояние женщины после рождения ребенка.

: интенсивность, моногамия, что такое предательство, что вы будете делать, если кого-то не будет устраивать интимная жизнь или состояние женщины после рождения ребенка. Кризис рождения первенца: как вы будете действовать в этот период и как будете искать взаимопонимание.



Какие вопросы нужно обсудить с партнером перед свадьбой

Как поддерживать любовь в отношениях, как будете проявлять любовь друг к другу и что будете делать, если любовь "прошла".

Общие ценности , которые вы будете развивать в отношениях и как они будут проявляться, а также какие ценности будете передавать детям.

, которые вы будете развивать в отношениях и как они будут проявляться, а также какие ценности будете передавать детям. Обсудить потребности каждого из партнеров , которые нужно будет выполнять.

, которые нужно будет выполнять. Приоритеты: какое место занимают семья и работа и что важнее , а также стоит обсудить роль в отношениях родителей и друзей.

, а также стоит обсудить роль в отношениях родителей и друзей. Семейные обязанности и роли: как делить ответственность за быт и семью.

за быт и семью. Как вы будете и можете себя вести при возникновении разногласий и ссор .

. Границы свободы и контроля: какая свобода нужна каждому, что такое контроль и когда он допустим.

Финансовые вопросы : сколько нужно денег для содержания семьи, сколько тратите на хобби, гардероб, ребенка, путешествия, покупку недвижимости и если да, то каким образом?

: сколько нужно денег для содержания семьи, сколько тратите на хобби, гардероб, ребенка, путешествия, покупку недвижимости и если да, то каким образом? Алкоголь и наркотические вещества : что является нормой, а что нет. И как должен вести себя партнер, если у другого возникает зависимость. Также важно согласовать место этих вещей в жизни до рождения детей и после.

: что является нормой, а что нет. И как должен вести себя партнер, если у другого возникает зависимость. Также важно согласовать место этих вещей в жизни до рождения детей и после. Личностный рост, развитие и самореализация каждого из партнеров: какое место этому в жизни?

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