Что нужно сделать после секса

Продолжительные нежности в постели после секса могут быть вредными для вашего здоровья. Тело человека перенесло немалую физическую нагрузку и если не предпринять несколько предупредительных мер, можно столкнуться с инфекциями мочеполовых путей.

Во время секса бактерии проникают во влагалище – влажное и теплое место с лучшими условиями для размножения и роста, отмечает врач акушер-гинеколог Юлия Шпакевич.

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Посещение ванной комнаты в течение 30 мин после секса может уберечь здоровье женщины от проблем.

1. Пойти в душ

Лобковые волосы, смазка (неважно, физиологические выделения или искусственные лубриканты), эякулят и т. д. – все это способствует размножению ненужной флоры на гениталиях. И именно душ, а не горячая ванна, изрядно помогут в этом вопросе.

Принятие горячей ванны стимулирует расширение сосудов в теле (влагалище – не исключение!), таким образом, только способствует попаданию инфекции.

Лучшим помощником при приеме душа после секса является обычная теплая вода, которая используется только наружно. Врач не советует нужно делать интенсивную чистку внутри. Это только способствует раздражению и распространению инфекции. Стоит забыть о салфетках для интимной гигиены. Влагалище обладает способностью самоочищаться. Женский орган имеет свой уровень pH, который при внутреннем использовании некоторых интимных средств гигиены может варьироваться и снова способствовать развитию проблем.

2. Хорошо вытереться полотенцем

Вагинальная инфекция любит теплые, увлажненные локации, поэтому влагалище должно оставаться сухим. Это еще одна причина, почему не советуют носить синтетическое и слишком тесное белье.

3. Освободить мочевой пузырь

Во время секса бактерии могут попасть в мочеиспускательный орган, который выводит мочу наружу. Это в дальнейшем может привести к развитию инфекций мочевыводящих путей. Когда вы ходите в туалет, вы высвобождаете эти микробы наружу.

4. Выпить стакан воды

Секс – это еще и физическая активность, поэтому было бы прекрасно сохранять правильный водный баланс. Также это поможет вымыть ненужные микробы из мочеполовой системы.

5. Правильно перекусить

Греческий йогурт, кефир, темный шоколад, комбуча – ферментированные пробиотические продукты, то есть продукты, которые помогут заселить флору правильными бактериями, а это в свою очередь, укрепит сопротивляемость вашего организма к инфекции.



После секса перекусите греческим йогуртом

6. Не надевать нейлоновое и полиэстеровое белье

После секса и душа лучшим советом будет сменить белье. Замените сексуальность комфортом. Нейлон и полиэстер – это путь к вагинальной инфекции. Ткань не дышит, стимулирует быстрое размножение бактерий.

7. Вымыть аксессуары

Если вы использовали любые игрушки во время секса, их также нужно очистить, чтобы предотвратить распространение микроорганизмов.

Многие силиконовые игрушки можно стерелизовать или поместить на верхней полке посудомоечной машины – просто обязательно проверьте технические характеристики производителей.

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