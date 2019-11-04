Что нужно знать о коровьем молоке – объяснение врача

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Польза и вред молочных продуктов
Польза и вред молочных продуктов / fr.tokkoro.com

Провоцируют ли молочные продукты проблемы с кишечником, с какого возраста можно давать детям коровье молоко и как правильно его выбрать.

Относительно употребления молочных продуктов есть много мифов и споров. Врач Диана Крылова ответила на самые распространенные вопросы, касающиеся молочных продуктов.

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С какого возраста можно употреблять коровье молоко

До 1️ года Всемирная организация здравоохранения и Американская ассоциация педиатров НЕ рекомендуют употреблять коровье молоко.

После 1 года разрешено вводить коровье молоко, но важно, чтобы это было постепенно.

Правда ли, что ребенок теряет питательные вещества, не употребляя молоко

На помощь придет:

  • грудное молочко;
  • молочная смесь, обогащенная Fe и Са;
  • с 4-6 месяцев вводим понемногу прикорм, в котором есть полезные нутриенты.


Дети могут пить коровье молоко после 1 года

Можно ли ребенку давать кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты можно давать ребенку с 6 месяцев.

Какое молоко выбрать

Лучше – ультрапастеризованное молоко.

Домашнее цельное молоко может содержать патогенные бактерии: вы не можете на 100% быть уверены в правильном хранении и транспортировке продукта; человек, скорее всего, доил корову руками.

Снижает ли термическая обработка полезные нутриенты молока

Исследования показывают, что пастеризация существенно не влияет на ценность молока. Она просто уничтожает бактерии, чтобы сделать молоко безопасным.

Содержатся ли в молоке антибиотики

Да, в молоке есть незначительное количество антибиотика.

Во-первых, для того, чтобы продукт дольше хранился.

Во-вторых, некоторых животных могли лечить а/б, но после отмены препарата должно пройти определенное время, чтобы а/б максимально вывелся.

Важно понимать, что перед продажей каждый продукт проходит контроль качества. И если есть нарушения в любом параметре, в том числе в количестве а/б, производитель несет большие финансовые потери.


Молочные продукты часто связывают с появлением акне

Провоцируют ли молочные продуты акне

Согласно выводам Американской академии дерматологии – нет проверенных данных, что молочные продукты или диетические привычки увеличивают риск развития акне.

Но если у вас есть аллергия на белок коровьего молока или генетическая предрасположенность к не расщеплению определенных белков – высыпания могут возникать.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дети Желудочно-кишечный тракт Здоровое питание
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