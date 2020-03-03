Что нужно знать о новом коронавирусе: главное от Минздрава

В Украине зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина из Черновцов, который путешествовал с семьей по Италии. Что нужно знать о коронавирусе Covid-2019 и как себя защитить от заражения.

Все контактные лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов, поэтому паниковать не стоит.

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Сколько длится инкубационный период заболевания?

Инкубационный период — это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни.

ВОЗ убеждает, что срок наблюдения за лицами, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией, составляет 14 дней.

Коронавирус Covid-2019 – что это? Коронавирусы – семейство респираторных вирусов, которые вызывают заболевания различной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого течения респираторного заболевания.

Насколько заболевание, вызванное новым коронавирусом, опасное?

Минздрав напоминает, что 20% случаев заболеваний, которые вызывает коронавирус Covid-2019, являются тяжелыми, а около 3% требуют реанимационных мер.

Украина готова оказывать такую помощь в отделениях интенсивной терапии.

Готова ли Украина к случаям заболевания коронавирусом?

Украина имеет четкий план действий. Медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи COVID-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь, – отметили в Минздраве.

В Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2-х тысяч врачей-инфекционистов и 5-ти тысяч медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы. Система диагностирования заболевания налажена.

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Есть ли препараты, чтобы лечить больных коронавирусом?

Сейчас рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, не существует.

Достаточное ли количество инфекционных боксов?

Инфекционные боксы используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии, в дальнейшем используются все койки инфекционного стационара. В дальнейшем перепрофилируются другие учреждения здравоохранения. Это мировая практика.

Сколько в Украине аппаратов искусственного дыхания? Достаточно ли их?

В Украине только в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц.

Что с защитными костюмами? Масками действительно не обойтись?

Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Медицинская маска помогает ограничить распространение вируса, если вы заболели. Важно соблюдать гигиену рук и органов дыхания, а также избегать тесных контактов с людьми, которые имеют симптомы заболевания.

Есть ли в Украине тест-система для выявления нового коронавируса?

Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-системы и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные.

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, нельзя называть "смертельным", так как летальность составляет 3,3%.

Как передается коронавирус Covid-2019

Covid-19 передается капельным и контактным путями.

Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку.

Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания.

Расстояние – это гарантия безопасности. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.

Преобладает контактный путь заражения.

Чаще всего вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания объектов (животных, мяса, рыбы, дверных ручек, поручней), загрязненных выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного.

Сколько вирус живет на поверхностях? Чем можно убить вирус?

Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от 3-х часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий. Например, тип поверхности, температура и влажность окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать поверхности, ручки дверей, технику и тому подобное.

Как защитить себя от коронавируса?

В случае появления первых симптомов ОРВИ безотлагательно обратитесь к своему семейному врачу.

Часто мойте руки с мылом в течение 20-ти секунд.

Пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60-80%.

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, с теми, кто имеет симптомы простуды.

Термически обрабатывайте продукты.

Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

Не прикасайтесь грязными руками к своим глазам, носу и рту, лицу.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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