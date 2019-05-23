Что обязательно нужно есть женщинам, которые преодолели рак груди

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Что обязательно нужно есть женщинам, которые преодолели рак груди
Что обязательно нужно есть женщинам, которые преодолели рак груди / ipsingredis.com

Рак груди является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В Украине этот вид онкологии тоже лидирует среди женских онкологических болезней – каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно.

Много методов лечения рака молочной железы могут вызвать преждевременную менопаузу и снижение минеральной плотности костей. Это приводит к большей частоте переломов, связанных с остеопорозом, пишет журнал JNCI Cancer Spectrum.

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Ученые из Шанхая изучили влияние ИМТ (индекса массы тела), физических упражнений и потребления соевых продуктов на частоту переломов костей у пациентов после преодоления рака молочной железы.

Они проанализировали состояние 5042 женщин, которые преодолели рак молочной железы. Исследователи собрали подробную информацию при регистрации, включая диагностику рака и историю лечения, прием лекарственных препаратов, привычки питания, физические упражнения и образ жизни. Около 52% женщин в исследовании были в периоде постменопаузы.

 
Рак молочной железы – факторы
  • родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди;
  • не было беременностей и родов или вы впервые забеременели в 30 лет и старше;
  • более 40 лет;
  • рано началась менструация — в возрасте до 12 лет;
  • поздно началась менопауза — после 55 лет;
  • непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;
  • сахарный диабет;
  • гипертоническая болезнь;
  • избыточный вес и ожирение;
  • ранее был рак груди или рак яичника.

В течение 10-летнего периода исследования 3,6% преодолевших рак, сообщили о переломах костей вследствие остеопороза.

Высокое потребление сои снижали риск перелома на 77% у молодых женщин, а физические упражнения снижали этот риск у пожилых женщин. Все потому, что в сое изофлавоны, которые увеличивают минеральную плотность кости.

Високе споживання сої знижували ризик перелому на 77% у молодих жінок
Высокое потребление сои снижало риск перелома на 77% у молодых женщин

Вывод ученых: употребление сои значительно снижает риск перелома у женщин, которые преодолели рак. А вот пожилым женщинам нужно заниматься спортом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания Профилактика заболеваний
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