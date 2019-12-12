Что отбивает у женщин желание заниматься сексом

Авторы исследования собрали 10 самых распространенных причин отказа от сексуальной близости и расставили их по популярности.

Опросив около 2000 человек, специалисты составили топ действий мужчин, из-за которых женщина может не получить оргазм или вообще отказаться от секса, сообщает The SUN.

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Первую позицию заняли упоминания о бывших партнершах. Интересно, что отказ надевать презерватив – лишь на 9 строчке.

Почему женщины отказываются от секса

1. Женщинам не нравится, когда мужчина вспоминает о сексуальном опыте с бывшей.

2. Раздражает, что секс заканчивается тогда, когда он получил оргазм.

3. Домашние животные в спальне отбивают желание заниматься сексом.



Почему она может не хотеть секса

4. Неожиданные фотографии сексуального содержания от мужа не заводят, а отталкивают или отпугивают.

5. Странно, когда он признается, что изменял предыдущей партнерше.

6. Большинство не привлекает неприятный запах изо рта или половых органов.

7. "Тебе еще долго?"– гарантированно уничтожает шансы на оргазм.

8. Когда мужчина тайно смотрит порно.

9. Не хочет надевать презерватив.

10. Когда он пытается заниматься сексом в стиле порнозвезды – с яростными и быстрыми порывами.

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