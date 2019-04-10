Что пить, чтобы утолить жажду: объясняет Супрун
Разные напитки по-разному влияют на наш организм. Самым безопасным напитком является вода. Она не добавляет лишних калорий и помогает утолить чувство голода.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что в любом случае нужно пить воду.
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Можно ли пить воду из-под крана?
Можно лишь в том случае, когда она отстояна и прокипячена, а лучше профильтрована. Даже, если вы проверили воду и она чистая от бактериального загрязнения, пить ее сразу из-под крана нельзя.
Все из-за того, что отстаивание позволяет вредным веществам осесть. А фильтрация не позволит ржавчине и ионам попасть в воду.
Можно ли пить минеральную воду?
Такие воды по содержанию кальция и магния могут иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Этот показатель важен людям, у которых есть проблемы со здоровьем.
Можно ли пить газированную минеральную воду?
Такие напитки так же усваиваются и восстанавливают водный баланс, как и негазированные. Супрун отмечает: минеральная газированная вода поможет людям.у которых есть проблемы с диспепсией и запорами, а также тем, кто стремится есть порции поменьше.
А как насчет энергетиков и сладких газированных напитков?
В ВОЗ уверяют: такие напитки содержат очень много сахара, кофеин и другие стимулянты, как-то гуарана, и при постоянном потреблении они портят здоровье.
• Диабет второго типа: кофеин снижает чувствительность к инсулину, а сахар энергетиков повышает уровень глюкозы в крови. В одной баночке — 28 граммов сахара, а дневная норма потребления добавленных сахаров — до 50 граммов, а лучше — до 30.
* Выкидыши на позднем сроке, мертворождение или рождение детей с низким весом.
• Повреждения зубов.
• Нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем — сердце болит, голова не работает, режим сна нарушен, хочется еще энергетика.
• Ожирение.
• Агрессивное поведение, плохое обучение.
• Сочетание энергетиков и спорта увеличивает риск черепно-мозговых травм.
* Склонность к другим зависимостям.
Энергетики ни в коем случае нельзя заменить газированными сладкими напитками. Они также разрушают ваше здоровье.
Диетические рекомендации США, Канады, Британии предостерегают людей от потребления сладких газированных напитков. Это пустые калории.
- Ожирение, в том числе у детей.
- Инсулинорезистентность и риск диабета. Если пить два стакана сладкого и шипучего напитка ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%.
- Риск подагры возрастает на 80%, если ежедневно освежаться "ситро". Исследование длилось 22 года.
- Выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Привычка к потреблению сладкого.
- Высокий риск кариеса.
- Вымывание кальция из костей.Привычка пить всем известный напиток с фосфорной кислотой, который хорошо удаляет ржавчину, приводит и к выведению кальция. Для детей и подростков критично, чтобы кальций в костях запасался, а не выводился. Для других людей тоже.
- Увеличение вероятности рака.
Полезны ли соки
Диетические напитки с заменителями сахара
Эти напитки лучше, чем соки. Но такие подсластители, как сахарин и сукралоза, влияют на микрофлору кишечника. А от нее зависит наша склонность к диабету, ожирению, депрессии и стремление к нездоровой пище.
Можно ли пить лимонад
Супрун советует разнообразить питье лимонадами.
1. Заморозьте лимон или апельсин, и с цедрой натрите его на терку и залейте кипяченой водой. Здесь вам и свежий вкус, и витамин С, и бета-каротин, и клетчатка пектин и эфирное масло лимонен.
2. Вкус лимонада можно разнообразить благодаря мяте, тертому имбирю, корице, лаванде, бузине или чайной розе.
3. Вместо лимона можно брать любые ягоды. Растолките ягоды в воде и доведите до кипения, чтобы напиток не сразу скис.
Сладкие газированные напитки можно заменить компотом из сухофруктов, но без добавления сахара, ведь он уже содержится в фруктах.
Чтобы взбодриться Супрун советует выпить фильтрованный кофе и стакан (хоть и не полезного) сока. Это будет эквивалентно кофеину и сахару в энергетике, но с природными антиоксидантами кофе, витаминами и без сомнительных примесей.
Лучшим источником минералов являются молочная сыворотка: в одном стакане четверть дневной нормы кальция и фосфора, и десятая часть потребности в цинка, калия и магния. Смешайте сыворотку с соком, и получите безопасный энергетик.
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