Что пить, чтобы утолить жажду: объясняет Супрун

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Что пить, чтобы утолить жажду
Что пить, чтобы утолить жажду / foodrevolution.org

Разные напитки по-разному влияют на наш организм. Самым безопасным напитком является вода. Она не добавляет лишних калорий и помогает утолить чувство голода.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что в любом случае нужно пить воду.

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Можно ли пить воду из-под крана?

Можно лишь в том случае, когда она отстояна и прокипячена, а лучше профильтрована. Даже, если вы проверили воду и она чистая от бактериального загрязнения, пить ее сразу из-под крана нельзя.

Все из-за того, что отстаивание позволяет вредным веществам осесть. А фильтрация не позволит ржавчине и ионам попасть в воду.

Можно ли пить минеральную воду?

Такие воды по содержанию кальция и магния могут иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Этот показатель важен людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

 
Ульяна Супрун
“При проблемах с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы посоветуйтесь с врачом относительно жесткости и минерального состава воды, который вам подойдет. Обратите также внимание, что натриевая минеральная вода может повысить давление”.

Можно ли пить газированную минеральную воду?

Такие напитки так же усваиваются и восстанавливают водный баланс, как и негазированные. Супрун отмечает: минеральная газированная вода поможет людям.у которых есть проблемы с диспепсией и запорами, а также тем, кто стремится есть порции поменьше.

А как насчет энергетиков и сладких газированных напитков?

В ВОЗ уверяют: такие напитки содержат очень много сахара, кофеин и другие стимулянты, как-то гуарана, и при постоянном потреблении они портят здоровье.

 
Чрезмерное употребление энергетиков – последствия
• Пеизбыток кофеина может проявиться в гипертензии, повышенном сердцебиении, тошноте и даже конвульсиях.
• Диабет второго типа: кофеин снижает чувствительность к инсулину, а сахар энергетиков повышает уровень глюкозы в крови. В одной баночке — 28 граммов сахара, а дневная норма потребления добавленных сахаров — до 50 граммов, а лучше — до 30.
* Выкидыши на позднем сроке, мертворождение или рождение детей с низким весом.
• Повреждения зубов.
• Нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем — сердце болит, голова не работает, режим сна нарушен, хочется еще энергетика.
• Ожирение.
• Агрессивное поведение, плохое обучение.
• Сочетание энергетиков и спорта увеличивает риск черепно-мозговых травм.
* Склонность к другим зависимостям.

Энергетики ни в коем случае нельзя заменить газированными сладкими напитками. Они также разрушают ваше здоровье.

via GIPHY

Диетические рекомендации США, Канады, Британии предостерегают людей от потребления сладких газированных напитков. Это пустые калории.

 
Опасность потребления сладких газированных напитков
  1. Ожирение, в том числе у детей.
  2. Инсулинорезистентность и риск диабета. Если пить два стакана сладкого и шипучего напитка ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%.
  3. Риск подагры возрастает на 80%, если ежедневно освежаться "ситро". Исследование длилось 22 года.
  4. Выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  5. Привычка к потреблению сладкого.
  6. Высокий риск кариеса.
  7. Вымывание кальция из костей.Привычка пить всем известный напиток с фосфорной кислотой, который хорошо удаляет ржавчину, приводит и к выведению кальция. Для детей и подростков критично, чтобы кальций в костях запасался, а не выводился. Для других людей тоже.
  8. Увеличение вероятности рака.

Полезны ли соки

 
Ульяна Супрун
“Соки тоже не являются здоровой альтернативой. Свежевыжатые тоже, но их можно комбинировать с овощами и уменьшать тем самым содержание сахара. Все потому, что у них высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка – это то же самое, что поесть конфет  – снова низкая кислотность (которая вредит зубам). Фрукты лучше употреблять целыми или в виде фруктово-овощных смузи .

 

Диетические напитки с заменителями сахара

Эти напитки лучше, чем соки. Но такие подсластители, как сахарин и сукралоза, влияют на микрофлору кишечника. А от нее зависит наша склонность к диабету, ожирению, депрессии и стремление к нездоровой пище.

Можно ли пить лимонад

Супрун советует разнообразить питье лимонадами.

1. Заморозьте лимон или апельсин, и с цедрой натрите его на терку и залейте кипяченой водой. Здесь вам и свежий вкус, и витамин С, и бета-каротин, и клетчатка пектин и эфирное масло лимонен.

2. Вкус лимонада можно разнообразить благодаря мяте, тертому имбирю, корице, лаванде, бузине или чайной розе.

3. Вместо лимона можно брать любые ягоды. Растолките ягоды в воде и доведите до кипения, чтобы напиток не сразу скис.

via GIPHY

Сладкие газированные напитки можно заменить компотом из сухофруктов, но без добавления сахара, ведь он уже содержится в фруктах.

Чтобы взбодриться Супрун советует выпить фильтрованный кофе и стакан (хоть и не полезного) сока. Это будет эквивалентно кофеину и сахару в энергетике, но с природными антиоксидантами кофе, витаминами и без сомнительных примесей.

Лучшим источником минералов являются молочная сыворотка: в одном стакане четверть дневной нормы кальция и фосфора, и десятая часть потребности в цинка, калия и магния. Смешайте сыворотку с соком, и получите безопасный энергетик.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Ульяна Супрун
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