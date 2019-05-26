Что положить в аптечку для отдыха на природе: советы врача

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Врач рассказал, какие лекарства взять в аптечку на природу
Врач рассказал, какие лекарства взять в аптечку на природу / Иллюстративное фото

С приходом тепла в Украине стартовал сезон поездок на дачу и активного отдыха на природе с шашлыками и веселыми играми. Однако, перед поездкой следует обязательно собрать аптечку с лекарствами, чтобы уберечься на досуге от неприятностей и болезней.

Заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко УНН рассказал, какие именно лекарственные средства нужно брать с собой на природу.

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Собираясь на дачу, обязательно надо запастись лекарственными средствами. Прежде, чем составлять аптечку в дорогу, проверьте срок хранения препаратов. Для удобства подпишите упаковки – какой препарат для чего используется. А уже по приезду сложите их в прохладное место, подальше от солнечных лучей,
– сказал медик.

Что положить в аптечку на природу:

  1. Препараты от аллергии. На природе на человека ждет много возбудителей: растения, насекомые или даже дым от огня, поэтому в любой момент может появиться аллергическая реакция.
  2. Обезболивающие и спазмолитические препараты на случай головной боли или спазма в животе. Однако злоупотреблять такими средствами нельзя.
  3. Жаропонижающие препараты. Это особенно важно, когда на природу едут еще и дети.
  4. Средства от расстройства желудка. Это могут быть абсорбенты, такие как активированный уголь, а также препараты, нормализующие пищеварение.
  5. Валидол и нитроглицерин. Они могут понадобиться не только тем, у кого есть пробелмы с сердцем.
  6. Средства от кашля или лекарства от насморком.
  7. Противоожоговыме препараты.
  8. Растворы зеленки и йода, вата, бинт и лейкопластырь.
  9. Средства для отпугивания насекомых и лечения укусов.
  10. Крем для защиты от солнца.

via GIPHY

Однако, врач Комашко напомнил, что при любой серьезных травмах или болезнях необходимо срочно вызвать скорую помощь и не заниматься самолечением.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Отдых Лекарства
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