Что помогает мозгу учиться эффективно: неожиданный способ

Ученые предлагают новый способ, который поможет учиться эффективно! Они убеждены, если хотите запоминать значительные объемы информации, давайте мозгу ощущение нового, меняйте среду, не сидите на месте, динамика – вот чего требует ваш мозг!

Бельгийские ученые обнаружили, что новизна влияет на выработку дофамина и что он, в свою очередь, влияет на способность мозга учиться.

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Что предлагают ученые

Чтобы активизировать мозг и заставить его учиться, достаточно увеличить выработку организмом дофамина.

Дофамин – что это? Дофамин – биологически активное химическое вещество, которое в мозге человека передает эмоциональную реакцию и позволяет чувствовать удовольствие и не чувствовать боль.

Нейромедиатор связан с любовью, удовольствием, мотивацией и вознаграждением.

В основе идеи исследователей лежит ассоциативное обучение. Его суть в том, чтобы использовать награду как положительное подкрепление и негативные последствия как отрицательное. Похоже, что дофамин становится наградой для мозга, когда он учится.

Как проводили исследования

Ученые выяснили это с помощью опытов на животных. Они обнаружили, что блокирование выработки дофамина замедлило процесс знакомства с новым запахом. А стимуляция производства нейромедиатора ускорила его, даже когда животные взаимодействовали с ароматом, который был им известен.

Такую особенность дофамина можно использовать. В частности, награждать себя за выполненное задание или урок иностранного языка.



Иногда отвлекаться полезно, но делайте это правильно/Фото: Unsplash

Если хотите учиться продуктивно, можно послушать музыку: она стимулирует выработку дофамина.

А еще исследователи советуют менять мышление: открываться новому, разбавлять рутину и искать вдохновение даже в монотонных занятиях.

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