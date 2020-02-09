24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Что помогает мозгу учиться эффективно: неожиданный способ

101 Читати новину українською
Дофамин помогает учиться лучше / unsplash.com

Ученые предлагают новый способ, который поможет учиться эффективно! Они убеждены, если хотите запоминать значительные объемы информации, давайте мозгу ощущение нового, меняйте среду, не сидите на месте, динамика – вот чего требует ваш мозг!

Бельгийские ученые обнаружили, что новизна влияет на выработку дофамина и что он, в свою очередь, влияет на способность мозга учиться.

Читайте также: Какие игры помогут сохранить мозг молодым

Что предлагают ученые

Чтобы активизировать мозг и заставить его учиться, достаточно увеличить выработку организмом дофамина.

 
Дофамин – что это?
Дофамин – биологически активное химическое вещество, которое в мозге человека передает эмоциональную реакцию и позволяет чувствовать удовольствие и не чувствовать боль.
Нейромедиатор связан с любовью, удовольствием, мотивацией и вознаграждением.

В основе идеи исследователей лежит ассоциативное обучение. Его суть в том, чтобы использовать награду как положительное подкрепление и негативные последствия как отрицательное. Похоже, что дофамин становится наградой для мозга, когда он учится.

Как проводили исследования

Ученые выяснили это с помощью опытов на животных. Они обнаружили, что блокирование выработки дофамина замедлило процесс знакомства с новым запахом. А стимуляция производства нейромедиатора ускорила его, даже когда животные взаимодействовали с ароматом, который был им известен.

Такую особенность дофамина можно использовать. В частности, награждать себя за выполненное задание или урок иностранного языка.


Иногда отвлекаться полезно, но делайте это правильно/Фото: Unsplash

Если хотите учиться продуктивно, можно послушать музыку: она стимулирует выработку дофамина.

А еще исследователи советуют менять мышление: открываться новому, разбавлять рутину и искать вдохновение даже в монотонных занятиях.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Оскар-2020: список номинантов престижной премии
9 февраля
3089
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Мозг Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 8705
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 450
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 1976
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7507
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2162
Новости
Больше новостей
Залиште відгук