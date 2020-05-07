Что помогает женщине испытать оргазм: объяснение сексологов

Американские сексологи изучили факторы, которые влияют на женский оргазм. Оказалось, что для этого им нужно быть уверенными в собственной сексуальности.

Участниками исследования стали 209 студенток, пишет PsyPost.

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Как проходило исследование?

Их попросили заполнить анкету о сексуальном здоровье и опросник Female Sexual Subjectivity Inventory, в котором девушкам нужно было оценить, насколько они довольны своим телом и описать свои ожидания от секса.

Результаты исследования о женском оргазме

Выяснилось, что испытывать оргазм женщинам помогает уверенность в собственной сексуальности, и в том, что право на удовлетворение есть у каждой, и неважно, в сексе с партнером или при мастурбации.



Уверенность в своей сексуальности помогает получить оргазм \ Unsplash

Уверенные в себе участницы согласились с утверждениями: "Я убеждена, что другие видят меня сексуально привлекательной", "Для меня нормально удовлетворять собственные потребности через мастурбацию", "Для меня важно, чтобы партнер заботился о моем удовольствии" и "Я могу попросить партнера сделать в сексе так, как я хочу ".

Ученые также заметили, что девушки, которые не были уверены в собственном умении доставить себе удовольствие, и надеялись только на партнера, реже других испытывали оргазм.

Хотя выборка была небольшой, ученые считают, что это исследование – еще один шаг в изучении женской сексуальности. По их мнению, выводы могут быть применимы на уроках полового воспитания.

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