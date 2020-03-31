Что поможет остановить смертность от COVID-19: ответ Супрун

Насколько связаны мощности больницы и возможность оказывать интенсивную терапию и риски смертности от коронавируса. Поможет ли достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких уменьшить количество смертельных случаев.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) очень нужны, и могут спасти жизнь, но не все от них зависит – объяснила Ульяна Супрун.

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Как вирус SARS-CoV-2 поражает организм

Этот вирус способен проникать в клетки легких, сердца, почек, а также кишечника. Из-за этого болезнь COVID-19 часто сопровождают острое поражение легких, почек, сердца, боль в туловище, в том числе у пациентов, которые не имели патологии этих органов раньше.

Но прежде всего вирус поражает дыхательную систему: проникает в клетки легких и начинает там размножаться, из-за чего дыхание осложняется, и возникают кашель и удушье. В случае легкого течения коронавирусной инфекции в большинстве случаев бывает сухой или продуктивный кашель (когда мокрота отходит), боль в мышцах, и температура до 39 градусов, а также возможно развитие пневмонии.

Что такое тяжелое течение COVID-19

Около 15% больных имеют умеренный или тяжелый ход болезни, и нуждаются в госпитализации и дополнительном получении кислорода, и 5% людей — в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Самыми распространенными осложнениями и причинами смерти при COVID-19 является тяжелая пневмония, синдром острого респираторного дистресса (поражения), сепсис, полиорганная недостаточность (отказ функционирования многих органов), острое поражение почек или сердца.

Самыми распространенными состояниями, которые сопровождают летальные случаи болезни, являются сердечно-сосудистые болезни, гипертензия, сахарный диабет, хронические болезни дыхательных путей, рак и возраст более 70.

Важно! Решающим является не возраст больного, а состояние здоровья человека, от которого в значительной мере зависит шанс выжить.



Многие больные коронавирусом COVID-19 нуждаются в интенсивной терапии/ Фото:Pixabay

Кому нужна интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких

Интенсивная терапия и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких действительно нужны в случае развития тяжелой пневмонии или острого респираторного синдрома. Но одними только ИВЛ существенно уменьшить количество летальных случаев при COVID-19 не удастся.

В первую очередь, люди нуждались не в искусственной вентиляции легких, а в базовой и сложной поддержке сердечной деятельности (84%), и только потом — расширенной (усиленной) и базовой поддержке дыхания и деятельности органов.

Сколько нужно аппаратов ИВЛ

Сколько бы их не было в стране во время развертывания эпидемии, все понадобятся. Нужны также и люди, которые могут обеспечить их работу во все смены. И этого может все равно не хватить.

Что касается количества аппаратов искусственной вентиляции легких, которые подходят взрослым, и персонала, который умеет ими пользоваться, то есть данные, что в Украине аппаратов ИВЛ около 6 тысяч. Для сравнения, в Германии их 25 тысяч, и еще ожидается поставка 10 тысяч.



Аппараты искусственной вентиляции легких нужны для лечения больных коронавирусом

ИВЛ — это все, что способствует выздоровлению от COVID-19

Нет. Люди умирают не только от недостатка кислорода в крови и затрудненного дыхания, но и от обострения сопутствующих болезней или отказа сердца, почек, легких из-за чрезмерного воспаления и сепсиса, пояснила Ульяна Супрун.

Причиной смерти может быть цитокиновый шторм.

Цитокиновый шторм – что это? Цитокиновый шторм — очень сильное неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей.

Именно цитокиновым штормом объясняют смерти от COVID-19 молодых и здоровых людей.

Существующие сейчас разработки по преодолению цитокинового шторма, сепсиса, синдрома острого респираторного дистресса не выглядят такими, которые можно применять массово. Существующая на сегодня терапия является неспецифической, и направлена она на поддержку пациента, а не на уничтожение вируса. Утвержденных лекарств с четко доказанным эффектом в лечении именно COVID-19 тоже пока нет.

Больше о цитокиновом шторме

Это явление не уникально для коронавирусной инфекции. Он может сопровождать иммунотерапию опухолей, к примеру. Вот почему не стоит стремиться просто так "активировать иммунную систему". Иммунный ответ должен быть не просто сильным, он должен быть адекватным (и иногда даже отсутствующим).

Если ход иммунного ответа нарушен, то сначала вирус массово поражает клетки, в которые способен проникнуть, размножается, выходит из клеток и распространяется дальше. Клетки погибают, и на это событие "собираются" участники неспецифической (врожденной) иммунной системы и "зачищают" пространство.

В это время происходит чрезмерное выделение цитокинов и неконтролируемое воспаление, а в анализах можно увидеть цитопению (снижение количества клеток), лимфопению (снижение количества лимфоцитов), повышенный уровень ферритина, а высокую температуру невозможно понизить.

У больных COVID-19 в таком состоянии высокий уровень интерлейкина-2 (IL), фактора некроза опухолей альфа (TNF-α). В половине случаев происходит поражение легких, поэтому также бывает необходима искусственная вентиляция легких, а также терапия сепсиса и "тушение" выброса цитокинов.

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