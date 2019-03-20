Что поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней

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Что поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней
Что поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней / unsplash.com

Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными среди заболеваний во всех странах мира. По данным ВООЗ Украина занимает первое место в рейтинге смертности среди стран Европы от этих болезней.

Группа ученых из Шаньдунского политехнического университета (Китай) назвала фактор, который поможет избежать смерти от болезней сердца и сосудов, пишет MedicalXpress.

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Исследователи провели анализ данных об уровне физической активности более 88 тысяч человек. Информацию собирали с 1997 до 2008 года. Эти данные сопоставили с количеством умерших добровольцев в 2011 году.

Ученые учитывали тип нагрузок и их продолжительность. Результаты показали, что у людей, которые прогуливались или работали в саду от 10 минут до одного часа в неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18%.

Умеренные 10-минуте физические нагрузки общей продолжительностью 2,5-5 часов в неделю снижали риск смерти на 31%.

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Исследование показало, что 25 часов активности в неделю сократили эту вероятность вдвое, то есть на 62%. При этом, по словам ученых, езда на велосипеде, бег или занятия спортом позволяют сократить время, необходимое для достижения эффекта.

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Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье Здоровье исследования Лечение Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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