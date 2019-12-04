Что предусматривает трансформация медучреждений и как теперь будут финансировать больницы
Законопроект по трансформации медицинских учреждений приняли в первом чтении. Медучреждения обяжут реформироваться до 31 декабря 2020 года.
Украинская правда.Жизнь сообщает, что за законопроект проголосовали 295 депутатов.
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- Разблокировка автономизации государственных и коммунальных заведений.
- Установление льготного периода для преобразования учреждений в некоммерческие и казенные предприятия.
- Обеспечение справедливой оплаты труда водителей бригад экстренной медицинской помощи.
Такие принципы реформирования предусмотрены в законопроекте № 2428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мер в сфере здравоохранения".
Автономизация нужна для того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) смогла заключать договоры с медицинскими учреждениями и финансировать их по принципу "деньги за пациентом", а также отслеживать эффективность работы.
Сейчас учреждения можно реорганизовать, если ликвидировать старое юридическое лицо и создать новое. Такой путь является долгим и юридически сложным.
Оплата труда медработников будет справедливой
Что предусматривает новое финансирование медучреждений
На новые механизмы финансирования учреждений здравоохранения предлагают перейти с 1 апреля 2020 года и установить льготный период для завершения преобразования до 31 декабря 2020 года.
В документе законопроекта указано, что следует четко очертить и разграничить обязанности государства и органов местного самоуправления по медицинскому обслуживанию общества.
Кроме того, проект предусматривает справедливую оплату труда водителей бригад экстренной медицинской помощи.
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