Что происходит с организмом человека после выздоровления от коронавируса

Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции зависит от тяжести начала болезни. Некоторые пациенты приходят в норму быстро, а для других коронавирус может стать началом длительных проблем со здоровьем. Возраст и наличие хронических заболеваний тоже могут влиять на то, как быстро человек придет в себя после COVID-19.

А скорость восстановления, среди прочего, зависит от интенсивности и продолжительности инвазивного лечения, пишет BBC.

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Легкая форма течения коронавирусной болезни

Большинство людей переносят болезнь в легкой форме. Главные симптомы – лихорадка и кашель. Возможны также слабость, головная боль и боль в горле.

Covid-19 обычно сопровождает сухой кашель, который в конце концов переходит в кашель с мокротой – густой слизью, содержащей мертвые клетки легких, уничтоженные вирусом. Чтобы выздороветь достаточно соблюдать постельный режим и парацетамол, чтобы сбивать высокую температуру.

Больные с легкими симптомами имеют больше шансов на быстрое и полное выздоровление.

Тяжелая форма COVID-19

Иногда Covid-19 может вызвать серьезные состояния. Обычно это происходит на 7 – 10 день после инфицирования. Состояние больного резко ухудшается. Возникает одышка и воспаление легких.

Некоторым пациентам необходимо лечение в отделениях интенсивной терапии.

После пневмонии человек еще довольно долго страдает от одышки... организму требуется время, чтобы оправиться от воспаления и рубцевания тканей легких,

– объясняет терапевт Сара Джарвис.

По ее словам, возобновление может длиться от двух до восьми недель, а чувствовать усталость человек будет еще долго.



Реабилитация больных коронавирусом / Фото AP

Критическая форма коронавируса

По оценкам ВОЗ, один из 20 пациентов с Covid-19 требует интенсивной терапии с наркозом и искусственной вентиляцией легких.

Такой метод лечения требует длительной реабилитации независимо от диагноза.

Доктор Элисон Питтард, декан факультета интенсивной терапии, говорит, что на восстановление тяжелых больных может уйти от 12 до 18 месяцев.

Из-за длительного пребывания в больничной койке человек теряет мышечную массу. Иногда после интенсивной терапии у больных возникают бред и психические расстройства.

Еще один из важных факторов – общее истощение организма, так называемая "вирусная усталость",

– рассказал реабилитолог Пол Тюз.

В тяжелых случаях, реабилитация может длиться не один месяц.

Однако сложно делать общие выводы, ведь некоторые пациенты находятся в палате интенсивной терапии недолго, тогда как другие могут оставаться там несколько недель.



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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