Что происходит в самолете с украинцами из Уханя: фото, видео
Военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который летит с украинцами и иностранцами из китайского города Ухань в Украину из-за вспышки коронавируса. Поэтому мужчина снимает фото и видео, демонстрируя, что происходит внутри самолета.
На своей странице в фейсбуке Александр Махов опубликовал два снимка с борта самолета. На одном из них – подписанное согласие на свою изоляцию.
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Журналист подтвердил информацию о том, что с температурой нет никого и медики все контролируют.
Здравствуйте. Я жив. Чихнул дважды после Уханя. Пассажиры и экипаж в порядке... Уставшие, конечно. Больше суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию. Экипаж самолета – настоящие герои. Титаническая работа,
– добавил Махов.
Журналист Александр Махов на борту самолета с эвакуированными из Китая / Facebook
Согласие на изоляцию / Facebook
Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков
Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков
Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков
Сегодня, 20 февраля, утром самолет приземлился в Борисполе, где его дозаправил горючим, дальше самолет вылетел в Международный аэропорт Харькова. Затем специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции люди будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
Как будет проходить карантин
Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.
Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят у их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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