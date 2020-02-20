Что происходит в самолете с украинцами из Уханя: фото, видео

Военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который летит с украинцами и иностранцами из китайского города Ухань в Украину из-за вспышки коронавируса. Поэтому мужчина снимает фото и видео, демонстрируя, что происходит внутри самолета.

На своей странице в фейсбуке Александр Махов опубликовал два снимка с борта самолета. На одном из них – подписанное согласие на свою изоляцию.

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Журналист подтвердил информацию о том, что с температурой нет никого и медики все контролируют.

Здравствуйте. Я жив. Чихнул дважды после Уханя. Пассажиры и экипаж в порядке... Уставшие, конечно. Больше суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию. Экипаж самолета – настоящие герои. Титаническая работа,

– добавил Махов.



Журналист Александр Махов на борту самолета с эвакуированными из Китая​ / Facebook



Согласие на изоляцию​ / Facebook



Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков



Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков



Самолет с эвакуированными из Уханя / ТГ-канал ХС | Харьков

Сегодня, 20 февраля, утром самолет приземлился в Борисполе, где его дозаправил горючим, дальше самолет вылетел в Международный аэропорт Харькова. Затем специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции люди будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Как будет проходить карантин

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят у их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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