Что происходит во время поцелуя в мозгу мамы и ребенка: удивительный снимок
Родительские поцелуи благотворно влияют на мозг ребенка, усиливая выработку гормонов счастья, радости, эйфории и удовольствия.
Ученым впервые удалось сделать МРТ-снимок матери и ребенка, пишет NH Neuro Training.
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На фото изображены нейробиолог Ребекка Саксе, которая целует своего двухмесячного сына, можно увидеть связь ребенка и матери.
Мозг взрослого человека светлее и менее гладкий, чем мозг ребенка.
Все потому, что у ребенка меньшее количество белого вещества. Белое вещество состоит из миелина – жировой ткани, которая выступает изоляцией для проводов, которые передают сообщения внутри мозга.
Что происходит во время поцелуя в мозгу мамы и ребенка
Поцелуи вызывают химическую реакцию в мозге, включая всплеск гормона окситоцина. Окситоцин часто называют "гормоном любви", так как он возбуждает чувство привязанности и привязанности.
Поцелуи активизируют систему вознаграждений мозга высвобождая гормон дофамин, который заставляет человека чувствовать себя хорошо.
Во время поцелуя активизируется гормон вазопрессин, который связывает матерей с младенцами и романтическими партнерами. А вот за регуляцию настроения отвечает серотонин, который тоже высвобождается во время поцелуя.
Поцелуи приводят к выработке гормонов окситоцина, дофамина, серотонин и вазопрессина
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