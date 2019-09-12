Что происходит во время поцелуя в мозгу мамы и ребенка: удивительный снимок

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Чем полезны поцелуи для детей
Чем полезны поцелуи для детей / flo.health

Родительские поцелуи благотворно влияют на мозг ребенка, усиливая выработку гормонов счастья, радости, эйфории и удовольствия.

Ученым впервые удалось сделать МРТ-снимок матери и ребенка, пишет NH Neuro Training.

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На фото изображены нейробиолог Ребекка Саксе, которая целует своего двухмесячного сына, можно увидеть связь ребенка и матери.

Мозг взрослого человека светлее и менее гладкий, чем мозг ребенка.

Все потому, что у ребенка меньшее количество белого вещества. Белое вещество состоит из миелина – жировой ткани, которая выступает изоляцией для проводов, которые передают сообщения внутри мозга.

Що відбувається під час поцілунку у мозку мами і дитини
Что происходит во время поцелуя в мозгу мамы и ребенка

Поцелуи вызывают химическую реакцию в мозге, включая всплеск гормона окситоцина. Окситоцин часто называют "гормоном любви", так как он возбуждает чувство привязанности и привязанности.

Поцелуи активизируют систему вознаграждений мозга высвобождая гормон дофамин, который заставляет человека чувствовать себя хорошо.

Во время поцелуя активизируется гормон вазопрессин, который связывает матерей с младенцами и романтическими партнерами. А вот за регуляцию настроения отвечает серотонин, который тоже высвобождается во время поцелуя.

Поцілунки призводять до вироблення гормонів окситоцину, дофаміну, серотонін та вазопресину
Поцелуи приводят к выработке гормонов окситоцина, дофамина, серотонин и вазопрессина

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