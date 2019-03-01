Что произойдет, если есть только фрукты и овощи каждый день

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и диетологи из разных стран мира рекомендуют ежедневно употреблять 5 порций фруктов и овощей. Это около 400 граммов.

Однако исследования ученых из Лондона, которое появилось в 2017 году, показало, что суточную норму фруктов и овощей нужно увеличить вдвое.

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Эксперты убеждены, что это снизит уровень холестерина и кровяное давление, улучшит состояние кровеносных сосудов и иммунную систему. Вероятно, причина в том, что антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, сокращают повреждение ДНК, пишет Lifehacker. А это снижает риск возникновения рака.

Что произойдет, если перейти полностью на растительную пищу

1. Дефицит микроэлементов

В фруктах и овощах много клетчатки и углеводов. Но жиров и белков вы не получите. У человека будет снижаться потеря мышечной массы и силы.

2. Вы будете испытывать спад энергии

В среднем мужчинам с умеренно активным образом жизни необходимо до 2,8 тысячи калорий, женщинам – до 2,2 тысячи. Из фруктов и овощей такое количество калорий получить сложно.

К примеру, 2,2 тысячи калорий – это 100 чашек порезанной капусты или 23 яблока. Даже если употреблять более калорийную пищу, например, авокадо, то все равно придется съедать очень много.

Несмотря на это, в фруктах нет типа углеводов, которые дают энергию и помогают сосредоточиться.

3. Уменьшится уровень воспаления

Воспаление возникает тогда, когда организм борется с бактериями и вирусами или же пытается восстановить поврежденные клетки. Мясо, сыр, и переработанная пища усиливают воспалительные процессы. Эти процессы связывают с развитием атеросклероза, повышенным риском возникновения инфаркта, инсульта, диабета и аутоиммунных заболеваний.

Растительная пища уменьшает уровни воспаления из-за высокого содержания клетчатки и антиоксидантов.

4. Дефицит витаминов и минералов

Исключительно растительная диета не обеспечит организм витаминами B12 и D, даст мало железа. И хотя шпинат и другая темная листовая зелень богаты железом, в них также содержатся вещества фитаты, которые блокируют всасывание этого микроэлемента.

5. Вы похудеете

Растительная пища дает скорее ощущение сытости, из-за чего вы будете есть меньше и будет снижаться вес. Даже когда мы видим полную тарелку еды, нам скорее хочется отложить ложку. Мозгу кажется, что мы уже много съели, а значит должны быть сытыми.

При этом в туалет будете бегать чаще.

6. Часто будет возникать вздутие

Некоторым людям сложно переваривать сахара и другие углеводы из овощей и фруктов, что может приводить к вздутию. Но это зависит от особенностей организма и микрофлоры кишечника.

7. Снизится уровень холестерина

После перехода на растительную пищу уровень холестерина упадет на 35%. Такое снижение возникает при приеме некоторых препаратов. Это происходит из-за отсутствия переработанных сахаров и жиров, повышающих уровень холестерина. У фруктов и овощей этих компонентов нет.

Прежде, чем придерживаться определенной диеты или типа питания, проконсультируйтесь с врачом-диетологом.

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