Что сделал Китай, чтобы победить коронавирус

В провинции Хубэй, откуда коронавирус Covid-19 распространился на весь мир, отменили карантин. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца. Несмотря на то, что все страны были проинформированы о новой болезни, они не смогли к ней подготовиться. Почему Китаю удалось, а Европа пока плохо справляется с новым вызовом-читайте далее.

Китай против коронавируса

Город Шиянь находится в китайской провинции Хубэй. Той самой, откуда началась пандемия коронавируса. Однако уже сейчас город налаживает привычную жизнь. И возвращается к основному заработку – туризма, восстанавливая популярные маршруты для посетителей.

Интересно Спад коронавируса: часть Великой китайской стены открыли для туристов

"Мы наверстываем потерянное время, чтобы как можно быстрее восстановить рынок и повысить эффективность туристической отрасли. Поэтому сосредоточим свои усилия на экономическом развитии. И на том, чтобы контролировать эпидемию", – заявила Биан Цзя, руководитель культурно-туристического отдела.

Важно! Среди всех зараженных в Китае 90% уже выздоровели. В течение последних дней только десятки подхватили вирус.

Как Китай боролся с вирусом? В провинции Хубэй каждому присвоили цифровой код здоровья, в зависимости от риска заразиться. Тем, у кого он красного цвета, запрещали покидать дом. Отслеживали всех, кто контактировал с больными. Потенциально зараженных изолировали дома, а их двери опечатывали.

Выезжать с Хубея запретили. Тех, кому это нелегально удавалось, отлавливали и закрывали в помещениях. Проявили китайцы во время борьбы и оперативность. Больницу, которая принимает инфицированных, удалось построить всего за восемь дней.

Как в Ухане строили больницу для больных коронавирусом: смотрите видео

На улицах все носили маски. Ведь если ты в ней, ты не мог заразить других. Не экономили в Китае и на тестах. Брать пример с Китая призывают во Всемирной организации здравоохранения.

Опыт Италии

Итальянский город Во Эуганио, где зафиксировали первую смерть в Италии, взял пример с Китая. Всех, а это более 3 тысяч человек, протестировали дважды. Таким образом смогли изолировать зараженных. Сейчас город поборол коронавирус.

А вот сама Италия несерьезно отнеслась к эпидемии. Молодежь насмехалась над риском заболеть и активно посещала массовые мероприятия. Даже власть пренебрегала правилами. Лидер Демократической партии призвал наслаждаться жизнью. "Не теряйте своих привычек. Наша экономика сильнее страха. Поэтому выходим на аперитив, кофе и пиццу", – убеждал он. А уже через десять дней признался, что подхватил коронавирус.

Коронавирус в Италии: что известно? За последние несколько дней смертность в Италии от коронавируса уменьшалась. Однако 24 марта ситуация снова изменилась – умерли 743 человека. Всего в стране от Covid-19 умерли 6 820 человек из 69 176 больных. Зато выздоровели уже 8 326 человек.



Известно также, что в Италии коронавирусом заболели по меньшей мере 2629 медработников, 13 из которых умерли. По предварительным данным, количество больного медперсонала в стране составляет 8,3% от общего количества заражений.



Итальянское правительство увеличило размер штрафа за нарушение карантина. Отныне за несоблюдение требований карантинных ограничений придется заплатить от 400 до 3000 евро, в зависимости от случая. Ранее размер такого штрафа составлял 206 евро.

Коммуникабельная нация не сохраняла дистанцию и не изменяла привычке здороваться поцелуем. Сказалось и то, что Италия – старейшая нация в Европе. Поэтому тяжело больных, которым нужны аппараты для поддержки легких, невозможно обеспечить ими.

Работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, мы уже не считаем мертвых,

– рассказала итальянская медсестра Даниэла.

К слову, несерьезно к коронавирусу отнеслась и Британия. Сначала правительство решило, что нужно дать возможность переболеть всем – чтобы выработать коллективный иммунитет. Однако быстро изменило мнение и объявило суровый карантин.