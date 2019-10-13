Какую опасность скрывает ваша бутылка для воды

Эко-бутылка – разумный выбор, так вы экономите собственные средства и ресурсы планеты. Однако, даже если вы храните в бутылке только обычную воду, и на вид эко-бутылка выглядит чистой, она может скрывать не совсем приятные неожиданности.

Если вы не моете регулярно свою эко-бутылку с помощью ершика и моющего раствора – на стенках бутылки может быть огромное количество бактерий, которые провоцируют заболевания, отмечает Mashable.

Читайте также: 8 вещей, которые мы недостаточно очищаем

Почему необходимо регулярно мыть эко-бутылку

Если вы моете только ту часть, которой касаетесь ртом, а стенки – нет, то это бесполезно, бутылка остается грязной, как следствие, загрязняется и вода.

Поэтому, профессор патофизиологии и микробиологии доктор Филипп Тиерно отмечает, что бутылку следует мыть с помощью ершика.

"Микроорганизмы формируют в бутылке биологическую пленку, чтобы избавиться от которой, необходима механическая чистка", – отмечает ученый.



На стенках бутылки множество бактерий

Что представляет собой биопленка

Биопленка – среда различных бактерий, которые оседают в вашей бутылке. Это бактерии из ротовой полости (обратная промывка) и бактерии, попадающие из окружающей среды. Последние и являются опасными.

Вы постоянно касаетесь различных предметов, а затем касаетесь бутылки, откручиваете ее, у многих есть привычка протирать горловину бутылки перед тем, как сделать глоток. Таким образом, вы делаете все, чтобы все микробы, которые есть на ваших руках попали в бутылку, а затем в ваш организм.



Уделяйте время для тщательной очистке эко-бутылок

Как мыть эко-бутылку правильно

Следует очищать все элементы бутылки тщательно и горячей водой, моющим средством и щеткой для бутылок – ершиком.

Главное – очистить всю бутылку – внутренние и внешние стенки, мундштуки, и любые другие дополнительные элементы.

К тому же, важно и ухаживать за ежиком: его следует замачивать в горячей мыльной воде с уксусом. Не забывать менять его раз в несколько месяцев.

И если вы имеете машину для мытья посуды, это облегчает дело.

Важно, микробиолог Тиерно добавляет, что те люди, которые используют обычные пластиковые бутылки для воды как многоразовые, рискуют получить инфекции.

Обычные бутылки быстро пачкаются, их повреждает тепло и свет. Они не предназначены для частого использования.

К тому же, некоторые виды пластика, в частности, терефталат, могут выделять в воду химикаты, если использовать их при сильной жаре или наоборот низких температурах.