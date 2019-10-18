Что стоит иметь с собой на приеме у гинеколога

Женщина, которая беспокоится о своем здоровье, должна регулярно обследоваться у гинеколога. Если это ваш первый визит – не стесняйтесь чего-то не знать, ведь это нормально и ничего страшного в этом нет.

Не все врачи требуют гинекологический набор, перчатки и полотенце. Если такая необходимость есть, врач об этом сообщит сам, рассказала врач акушер-гинеколог Татьяна Калиний.

Читайте также: Визит к гинекологу: что нужно знать

Что стоит брать с собой на прием к гинекологу

Все и любой давности выводы УЗИ, гормональных исследований, мазки, результаты биопсий, МРТ, консультативные справки или выписки из стационара.

Запишите себе в заметках или блокноте все вопросы, которые возникли к гинекологу, чтобы не забыть их от волнения. Практика показывает, что большая часть вопросов забываются во время консультации из-за определенного "мандража".



Что брать с собой на прием к гинекологу

Знайте дату последних месячных. Это сверхважно в процессе сотрудничества с гинекологом. Если вы не умеете правильно рассчитать свой цикл, не стесняйтесь и скажите об этом врачу.

Если вы обращаетесь к гинекологу-репродуктологу с вопросами о планировании беременности, возьмите с собой мужа. Поверьте, для него это будет очень информативно, а вам облегчит жизнь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.