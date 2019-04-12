Что существенно снижает иммунитет: ответ врача

Крепкий иммунитет может защитить от многих бактерий и вирусов. Даже если вы заболеете, то болезнь должна пройти быстрее, легче и без осложнений.

Существует ряд болезней, которые плохо влияют на иммунитет. Аллерголог-иммунолог Умар Хасанов отметил, что к таким факторам относят ВИЧ, корь, прием иммунодепрессантов. Снижает иммунитет длительное воздействие ионизирующего облучения, ряд онкологических заболеваний (особенно лейкозы), цирроз печени.

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Врач отмечает: физиологическая иммуносупрессия развивается у детей, пожилых людей, а также при беременности. Поэтому этим людям, прежде всего, нужно проводить иммунопрофилактику.

Что касается препаратов, которые повышают иммунитет, то их не стоит покупать. Препараты, которые действительно положительно влияют на иммунную систему, относятся к реанимационным и вводятся в исключительно тяжелых случаях.

Существует также мнение о том, что сладкое плохо влияет на иммунитет. Врач отмечает, что прямого влияния нет. Но большое количество быстрых углеводов в рационе повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, а также может быть причиной серьезного нарушения пищевого поведения.

В некоторых случаях сладости могут быть лекарством. К примеру, если у ребенка из-за стрессовых факторов (а инфекция является таким фактором), развилась диарея или интенсивная рвота, появилось обезвоживание и повысился ацетон, то большое количество углеводов просто необходимо для нормализации состояния.

Но, разумеется, во всем нужна мера, в том числе со сладостями.

В Минздраве отмечают, что нормальный сон, физическая активность, рациональное и сбалансированное питание – это те простые, но действенные вещи, которыми человек может помочь своей иммунной системе.

Несмотря на это, практика свидетельствует: соблюдать следующие правила значительно труднее, чем просто принять волшебную таблетку.

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