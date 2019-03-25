Что существенно влияет на удовольствие от секса

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Что влияет на удовольствие от секса
Что влияет на удовольствие от секса / unsplash.com

На то, насколько женщина и мужчина будут удовлетворены интимными отношениями, влияет равное распределение домашних обязанностей.

К таким выводам пришли американские психологи, пишет SOCIUS.

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Они проанализировали отношения более 11 тысяч участников. Средний возраст и продолжительность брака составляла 55 и 27 лет соответственно. Ученые обращали внимание на количество времени, которое тратят супруги на домашнюю работу и насколько справедливо распределено это время.

Результаты показали: женщина была менее довольна сексом и отношениями, если она была ответственна за такие обязанности как приготовление пищи, мытье посуды или покупки, чем когда эти обязанности распределяются поровну.

Несмотря на это, мужчины были более удовлетворены отношениями, когда партнерша брала на себя стирку, чем когда они распределяли эту обязанность поровну.

via GIPHY

И если женщины чаще занимались покупками, то уровень удовольствия от секса мужчины отмечали как низкий.

Относительно посуды, то распределение этих обязанностей не влияло на удовлетворение мужчин от интимных отношений. Им было безразлично – они делают это равноправно, или нет.

Для женщин мытьепосуды оказалось важнейшей бытовой частью, которая влияет на качество отношений (и здесь речь не только о сексе). Вероятно, это является той частью работы, которую можно сделать вдвоем, к примеру, кто-то моет, а кто-то вытирает и складывает.

Исследование показывает, что неравное распределение обязанностей негативно влияет на удовлетворение отношениями, как у мужчины, так и у женщин.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Секс
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