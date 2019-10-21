Что такое анафилактический шок: симптомы и первая помощь

Анафилактический шок развивается очень быстро и несет прямую угрозу для жизни человека. Поэтому очень важно оказать первую помощь уже во время первых симптомов.

Анафилаксия – реакции гиперчувствительности, которое протекает очень тяжело и является угрозой для жизни. Это состояние невозможно предупредить или прогнозировать, рассказывает врач Виктория Миронюк.

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Чаще всего анафилактический шок вызывают: лекарства, пищевые продукты, яд насекомых. Симптомы могут появиться от нескольких секунд до нескольких часов после контакта с возбудителем.

Анафилактический шок – симптомы Отек верхних дыхательных путей, охриплость, "свистящее" дыхание или шипение, кашель, одышка;

Крапивница, ангионевротический отек, покраснение, зуд кожи;

Тошнота, рвота, боль в животе, акт дефекации. гипотензия, головная боль, тревога, нарушение сознания, судороги;

Остановка сердца, тахикардия, гипертензия.



Что делать во время анафилактического шока

Первая помощь во время анафилактического шока

Чем быстрее развивается реакция, тем больше риски, что она будет тяжелее.

Прекратите контакт с веществом , которое вызвало реакцию;

, которое вызвало реакцию; Позовите на помощь и вызовите скорую;

Введите эпинефрин (адреналин);

(адреналин); Проверьте проходимость дыхательных путей , дыхание, кровообращение, наличие сознания;

, дыхание, кровообращение, наличие сознания; Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации;

Положите человека на спину и приподнимите ему ноги, если нет выраженного отека верхних дыхательных путей;

и приподнимите ему ноги, если нет выраженного отека верхних дыхательных путей; Если наблюдается рвота, то поверните на левый бок;

Если человек носит с собой шприц-ручку (эпипен) с адреналином, немедленно вводите 1 дозу внутримышечно в наружную поверхность бедра, ведь подкожно адреналин не вводят. Сделайте это, даже если симптомы слабо выражены.

Сколько адреналина нужно вводить

Взрослым нужно уколоть 0,5 миллилитров, а детям до 30 килограммов – 0,3 миллилитра.

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Если состояние не улучшается или наблюдается низкое артериальное давление, введение препарата можно повторять каждые 5-15 минут. У большинства больных общее состояние улучшается после введение 1 или 2 доз.

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