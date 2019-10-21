Что такое билирубин, о чем свидетельствует и как снизить
Билирубин – пигмент желчи, один из главных ее компонентов. Его повышенный уровень может свидетельствовать о различных заболеваниях органов пищеварения.
Непрямой (свободный, не конъюгированный) билирубин образуется в результате расщепления гемоглобина в селезенке. Далее он попадает в печень и превращается в прямой (связанный, конъюгированный) билирубин, рассказала гастроэнтеролог Элина Хливна.
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Прямой билирубин с протеканием желчи протекает по желчному пузырю и желчевыводящих протоках прямо в кишечник. Часть билирубина обратно всасывается и снова участвует в образование желчи, а остальная часть выводится из организма.
Почему повышается непрямой билирубин?
- Разрушение эритроцитов, например при гемолитической анемии;
- Синдром Жильбера;
- Отравление различными веществами;
- Резус-конфликт;
- Заболевания печени.
Почему повышается прямой билирубин?
Прямой билирубин менее токсичен, не вызывает таких симптомов интоксикации как непрямой.
- Заболевания желчевыводящих путей, желчного пузыря, камни и / или застой желчи в ЖП;
- Гепатиты различного происхождения: вирусные, аутоиммунные, лекарственные;
- Опухоли в органах, участвующих в обмене билирубина.
Повышение обеих фракций возможно при поражении печени, например при циррозе или гепатите.
Норма билирубина
Количество непрямого билирубина не должно превышать 16,2 мкмоль/л. Норма прямого билирубина – 0-4,3 мкмоль/л.
Как снизить билирубин?
Основная задача выявить причину и лечить заболевание, являющееся причиной гипербилирубинемии. В дополнении к лечению вам поможет правильное питание: частое, дробное 4-5 раз в сутки. Исключаем жирное, кислое, жареное, соленое, специи, наваристые бульоны, алкоголь, щавель, чеснок, редис.
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