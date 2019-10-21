Что такое билирубин, о чем свидетельствует и как снизить

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Билирубин в крови – что это такое, что показывает, чем опасен
Повышенный билирубин: что делать / 24 Канал

Билирубин – пигмент желчи, один из главных ее компонентов. Его повышенный уровень может свидетельствовать о различных заболеваниях органов пищеварения.

Непрямой (свободный, не конъюгированный) билирубин образуется в результате расщепления гемоглобина в селезенке. Далее он попадает в печень и превращается в прямой (связанный, конъюгированный) билирубин, рассказала гастроэнтеролог Элина Хливна.

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Прямой билирубин с протеканием желчи протекает по желчному пузырю и желчевыводящих протоках прямо в кишечник. Часть билирубина обратно всасывается и снова участвует в образование желчи, а остальная часть выводится из организма.

Почему повышается непрямой билирубин?

  1. Разрушение эритроцитов, например при гемолитической анемии;
  2. Синдром Жильбера;
  3. Отравление различными веществами;
  4. Резус-конфликт;
  5. Заболевания печени.

Почему повышается прямой билирубин?

Прямой билирубин менее токсичен, не вызывает таких симптомов интоксикации как непрямой.

  1. Заболевания желчевыводящих путей, желчного пузыря, камни и / или застой желчи в ЖП;
  2. Гепатиты различного происхождения: вирусные, аутоиммунные, лекарственные;
  3. Опухоли в органах, участвующих в обмене билирубина.

Повышение обеих фракций возможно при поражении печени, например при циррозе или гепатите.

Норма билирубина

Количество непрямого билирубина не должно превышать 16,2 мкмоль/л. Норма прямого билирубина – 0-4,3 мкмоль/л.

Как снизить билирубин?

Основная задача выявить причину и лечить заболевание, являющееся причиной гипербилирубинемии. В дополнении к лечению вам поможет правильное питание: частое, дробное 4-5 раз в сутки. Исключаем жирное, кислое, жареное, соленое, специи, наваристые бульоны, алкоголь, щавель, чеснок, редис.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Желудочно-кишечный тракт
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