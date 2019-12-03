Что такое бронхит и почему его не нужно лечить антибиотиками

Бронхит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке бронхов, который вызывает отек и избыточное образование слизи.

Бронхит – это тоже что и ОРВИ. Как обычный насморк и как ларингит. Просто в этом случае причинный фактор (например, вирус) прикрепился и вошел в слизистую оболочку бронхов. Это называется тропность вируса, рассказала инфекционист Мельник Маргарита.

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Так же ошибочно считать, что бронхит – осложнение. Это не так. Поэтому запугивания по типу "если не лечить сопли, будет бронхит" абсолютно не обоснованы.

Бронхит – симптомы • кашель преимущественно сухой или малопродуктивный;

• температура тела преимущественно держится на субфебрильных показателях (37,2°C – 37,8°C);

• незначительный дискомфорт за грудиной;

• хрипы в груди сухого, свистящего характера, ощущаются над всей поверхностью легких;

• самочувствие нарушается незначительно, интоксикационные проявления не характерны.

Какой антибиотик нужен при бронхите?

Чаще всего никакой. В большинстве случаев (до 90%) острый бронхит вызван вирусами (респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирусы и т.д.).



Бронхит не нужно лечить антибиотиком

Антибактериальную терапию следует рассматривать в случае микоплазмной инфекции, коклюша. Это около 10%. Острый первичный бактериальный бронхит у здоровых детей возникает редко.

В группе риска дети с муковисцидозом, иммунодефицитными заболеваниями. Цвет мокроты не позволяет достоверно определить вирус или бактерия является причиной бронхита.

Но, к сожалению, если обратиться к нашим реалиям, большинство бронхитов лечится антибиотиками.

Как лечить бронхит?

Так же как и любое другое ОРВИ. Нужно создать комфортные условия для выздоровления (прохладный и влажный воздух, обильное питье).

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