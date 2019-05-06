Что такое бубонная чума: симптомы и лечение

Это опасная смертельная болезнь, одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни), которая происходит из стран Азии.

Бубонная чума унесла миллионы человеческих жизней в Европе, где ее называли "черной смертью". Смертность от чумы достигала 95%, хотя некоторые больные чудом выздоравливали самостоятельно.

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К концу XIX века эта тяжелая болезнь не поддавалась лечению. После изобретения вакцин против чумы и начала применения на практике некоторых антибиотиков, зараженные начали выздоравливать. Однако это происходило только с теми, у кого лечение начиналось вовремя.

Симптомы бубонной чумы

Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиками являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах.



Бубонная чума в Монголии

Возбудитель чумы, который проник под кожу человека, с током крови попадает на первые препятствия – лимфатические узлы. В них начинается острый воспалительный процесс, который переходит на другие ткани. На теле образуются уплотнения – бубоны. Отсюда происходит название болезни – бубонная или бубонская форма чумы.

Бубонная чума – симптомы Лихорадка, тяжелая интоксикация, геморрагический синдром, серозно-геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубонов, с септическим течением и высокой смертностью.

Болезнь может передаваться от человека к человеку. Главные внешние симптомы, которые имеет чума, – это увеличение лимфатических узлов. Кроме внешних изменений на теле, больной чувствует сильную головную боль, высокую температуру. Кроме того, человек ощущает слабость и озноб.

Лечение бубонной чумы

Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции.



Средневековые костюмы от чумы

Во время лечения и ухода за больным персонал отделения использует противочумные костюмы. Основным методом лечения бубонной чумы является антибиотикотерапия. Эти препараты вводятся внутримышечно. Больной находится под наблюдением врачей несколько месяцев и только после этого может быть выписан.

Бубонная чума в истории человечества

В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180-200 миллионов людей. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 миллионов людей.

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