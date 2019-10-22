Что такое дырявый кишечник: как часто встречается и когда идти к врачу

Термин "дырявый кишечник" часто можно встретить в блогах, на страницах нутрициологов и диетологов. На дырявый кишечник готовы списывать множество проблем со здоровьем: от высыпаний и мигреней до депрессии и лишнего веса.

Существование "синдрома дырявого кишечника" не доказано, а этот термин не появляется ни в одном ведущем медицинском журнале, пишет Docplus.

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В Международной классификации болезней такого диагноза нет, и о существовании этой болезни в основном заявляют сторонники интегративной медицины.

Интегративная медицина – что это Она объединяет в себе едва не все виды альтернативной медицины. Сюда входит и аромотерапия, и иглоукалывание, сторонники экопродукции и любители биологически активных добавок (БАДы).

Что же это за синдром "дырявого кишечника"

По словам сторонников этой теории, специфическое состояние, во время которого слизистая оболочка кишечника истончается и перестает функционировать должным образом.

Стенка кишечника человека состоит из клеток, которые плотно соединяются между собой. Конечно, во время некоторых тяжелых болезней эти соединения могут разрушаться.

А согласно теории "дырявого кишечника", эти межклеточные соединения разрушаются не только от болезней, но и даже от действия глютена, сахара, молочных продуктов, бактерий и их токсинов, некоторых лекарств, паразитов и стресса.

Синдром дырявого кишечника – миф

Основатель концепции дырявого кишечника Алессио Фазано считает, что из-за влияния вышеперечисленных факторов, организм запускает "иммунный ответ". И как бы впоследствии это проявляется в нарушении пищеварительной системы, аллергии и астме, аутоиммунных заболеваниях, гормональных нарушениях, хронической усталости, депрессии и проблемах с кожей.

Разрушение мифов о дырявом кишечнике

На самом деле, риски, при которых стенка кишечника становится проницаемой, не так уж велики и встречаются лишь у 0,3% населения.

Пищевые продукты, стресс, вирусы и бактерии вызвать болезнь не могут.

Для кишечника здоровых людей продукты с глютеном опасности не представляют.

Также на этот синдром списывают симптомы лактозной непереносимости, а именно: боль в животе, метеоризм, тошноту и понос. Лактозная непереносимость – не болезнь, и это явление является вполне нормальным.

и это явление является вполне нормальным. Целостность кишечника нельзя восстановить с помощью БАДов. Сейчас до сих пор не существует лекарств, которые уменьшают проницаемость кишечных стенок. Даже люди с такими тяжелыми заболеваниями, как болезнь Крона и язвенный колит вынуждены всю жизнь принимать гормональные и противовоспалительные препараты.

Даже люди с такими тяжелыми заболеваниями, как болезнь Крона и язвенный колит вынуждены всю жизнь принимать гормональные и противовоспалительные препараты. Современная медицина до сих пор не изобрела лечения и единственный препарат, на который была вся надежда, провалил исследования. Тем более, эффективность большинства БАДов не доказана наукой, а употреблять мультивитамины "на всякий случай" категорически не рекомендуется.

Симптомы, которые приписываются синдрому "дырявого кишечника" – разнообразны и могут быть симптомами других заболеваний. Стоит обратиться к хорошему врачу, чтобы выяснить истинную причину болезни и подобрать правильное лечение, ведь самолечение может навредить вашему здоровью.

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