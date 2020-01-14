Фригидность: что это такое, как ее определить и преодолеть

Фригидными часто называют женщин, которые не имеют сильного сексуального желания, уклоняются от секса с партнером, и даже феминисток, которые не соглашаются выполнять традиционные гендерные роли.

Сейчас термин фригидность уже не используется – его давно похоронили как клинический диагноз, заменив понятием гипоактивного расстройства сексуального желания, пишет Вперше.

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Это расстройство имеет четко определенные симптомы. Поэтому стоит бить тревогу только тогда, когда вы:

Не интересуетесь сексуальными действиями вообще;

Не имеете сексуальных фантазий и мыслей о сексе;

Не инициируете секс и не отвечаете на инициативу со стороны партнера;

Не испытываете удовольствия в 75-100% сексуальных действий;

Не интересуетесь внешними или внутренними эротическими стимулами (не заводит ни эротический опыт, ни даже прилив крови к гениталиям);

Не имеете приятных генитальных и внегенитальных ощущений в 75-100% сексуальных действий.⠀

Для того, чтобы поставить диагноз, нужно иметь по крайней мере три симптома, которые присутствуют в течение длительного времени и мешают нормально жить. Но прежде чем записывать себя в ряды "фригидных", подумайте, не влияют ли на ваше сексуальное желание какие-то другие факторы.

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Для женщины не получать оргазм после каждого полового акта – нормально. Не хотеть смотреть порно или не возбуждаться от него – тоже нормально. А не хотеть своего партнера так же сильно, как и в начале отношений – это вообще жизненно. Если добавить к этому ряд других факторов, таких как стресс, усталость от работы или учебы, недосыпание, то вообще замечательно, что хоть иногда возникает желание заняться сексом.

Что можно сделать, чтобы увеличить свое сексуальное желание?

Женский оргазм происходит прежде всего в мозгу, поэтому именно его нужно "прокачать". Автор бестселлера "Как хочет женщина" Эмили Нагоски рекомендует начать с простого – составить список того, что вас возбуждает и что забирает желание.

Стимулировать сексуальное желание могут слова партнера, удовлетворенность собственным телом, отсутствие спешки или новое место. В то время, как мешать – ревность, усталость, позднее время суток, слабость партнера или даже запах в комнате.

Нужно постепенно уничтожить то, что мешает возбуждению: купить свечи, разговаривать с партнером и, наконец, полюбить свое тело и не думать о виде своего живота. Вместе с партнером поработайте над тем, чтобы добавить в свою интимную жизнь максимум "возбуждающих" вещей. Не стесняйтесь экспериментировать с новыми позициями, техниками, игрушками, лубрикантами и локациями.

Но ни в коем случае не нужно на себя давить, ведь мысли о том, что вы что-то должны, будут только приглушать желание. Помните, что важные факторы возбуждения девушки – любовь к себе и общение с партнером.

На самом деле, не хотеть секса – это нормально, а особенно, если это никак не мешает жизни. Все люди разные, а идеи о "фригидности" или "нимфомании" – не более, чем рамки общества. Слушайте свое тело и прислушивайтесь к нему.

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