Что такое гастрит и из-за чего он возникает
Болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка, может существенно испортить вашу жизнь. По статистике, почти половина украинцев страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. Гастрит бывает острым или хроническим, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
Читайте также: Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания
Если когда-нибудь у вас было пищевое отравление, то можно сказать что это был острый гастрит инфекционной природы. Около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают эпизодическое проявление гастрита. Гастрит неизлечим, поэтому те, кто с ним уже столкнулся, должны всю жизнь следить за своим рационом питания.
Гастрит – хроническое заболевание
Хронический гастрит связан с длительным воспалением, которое может длиться годами. Если его не лечить, то в защитной оболочке могут появиться трещины (эрозии или даже язвы). В свою очередь это может привести к кровотечению, анемии и даже раку желудка.
Причины гастрита
Часто гастрит вызывает микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori), который после того, как оказывается в слизистой желудка, вызывает развитие воспалительного инфильтрата (скопление в тканях лимфы и таких компонентов крови, как нейтрофилы).
Однако есть еще другие факторы, при которых возникает гастрит: злоупотребление газированными и алкогольными напитками, курение, употребление лекарств (в частности, антибиотиков), попадания желчи в желудок, злоупотребление жирной, жареной и горячей пищей, сладостями.
Также гастрит может образоваться из-за стресса, диеты, ослабленный иммунитет и генетическую предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Факторы риска
- Употребление алкоголя
- Регулярное применение нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, ибупрофен и т. д)
- Возраст. С годами защитная оболочка истончается
- Курение.
- Стресс.
Симптомы гастрита
Ощущение распирания, тяжести в верхней части живота, сразу или через 40 минут после еды. В случае эрозивного гастрита могут быть признаки кровотечения – черный стул, напоминающий смолу, а также рвота кровью или массами, напоминающими кофейную гущу.
- снижение и ухудшение аппетита;
- тошнота и вздутие;
- рвота;
- снижение работоспособности;
- боль в области желудка;
- отрыжка и неприятный привкус во рту;
- изжога;
- диарея.
Если вы заметили, что у вас есть определенные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы заболевание не обострилось.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.