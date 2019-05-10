Что такое гастрит и из-за чего он возникает

Болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка, может существенно испортить вашу жизнь. По статистике, почти половина украинцев страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. Гастрит бывает острым или хроническим, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Если когда-нибудь у вас было пищевое отравление, то можно сказать что это был острый гастрит инфекционной природы. Около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают эпизодическое проявление гастрита. Гастрит неизлечим, поэтому те, кто с ним уже столкнулся, должны всю жизнь следить за своим рационом питания.

Гастрит – хроническое заболевание

Хронический гастрит связан с длительным воспалением, которое может длиться годами. Если его не лечить, то в защитной оболочке могут появиться трещины (эрозии или даже язвы). В свою очередь это может привести к кровотечению, анемии и даже раку желудка.

Причины гастрита

Часто гастрит вызывает микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori), который после того, как оказывается в слизистой желудка, вызывает развитие воспалительного инфильтрата (скопление в тканях лимфы и таких компонентов крови, как нейтрофилы).

Однако есть еще другие факторы, при которых возникает гастрит: злоупотребление газированными и алкогольными напитками, курение, употребление лекарств (в частности, антибиотиков), попадания желчи в желудок, злоупотребление жирной, жареной и горячей пищей, сладостями.

Также гастрит может образоваться из-за стресса, диеты, ослабленный иммунитет и генетическую предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Факторы риска

Употребление алкоголя Регулярное применение нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, ибупрофен и т. д) Возраст. С годами защитная оболочка истончается Курение. Стресс.

Симптомы гастрита

Ощущение распирания, тяжести в верхней части живота, сразу или через 40 минут после еды. В случае эрозивного гастрита могут быть признаки кровотечения – черный стул, напоминающий смолу, а также рвота кровью или массами, напоминающими кофейную гущу.

Гастрит – симптомы - ощущение тяжести или дискомфорта в животе;

- снижение и ухудшение аппетита;

- тошнота и вздутие;

- рвота;

- снижение работоспособности;

- боль в области желудка;

- отрыжка и неприятный привкус во рту;

- изжога;

- диарея.

Если вы заметили, что у вас есть определенные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы заболевание не обострилось.

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