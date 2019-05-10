Что такое гастрит и из-за чего он возникает

1053 Читати новину українською
Гастрит - симптомы: что такое гастрит, причины возникновения
Гастрит: причины, симптомы, диагностики, лечения / aif.ru

Болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка, может существенно испортить вашу жизнь. По статистике, почти половина украинцев страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. Гастрит бывает острым или хроническим, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Читайте также: Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания

Если когда-нибудь у вас было пищевое отравление, то можно сказать что это был острый гастрит инфекционной природы. Около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают эпизодическое проявление гастрита. Гастрит неизлечим, поэтому те, кто с ним уже столкнулся, должны всю жизнь следить за своим рационом питания.

Гастрит – хроническое заболевание

Хронический гастрит связан с длительным воспалением, которое может длиться годами. Если его не лечить, то в защитной оболочке могут появиться трещины (эрозии или даже язвы). В свою очередь это может привести к кровотечению, анемии и даже раку желудка.

Причины гастрита

Часто гастрит вызывает микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori), который после того, как оказывается в слизистой желудка, вызывает развитие воспалительного инфильтрата (скопление в тканях лимфы и таких компонентов крови, как нейтрофилы).

Однако есть еще другие факторы, при которых возникает гастрит: злоупотребление газированными и алкогольными напитками, курение, употребление лекарств (в частности, антибиотиков), попадания желчи в желудок, злоупотребление жирной, жареной и горячей пищей, сладостями.

Также гастрит может образоваться из-за стресса, диеты, ослабленный иммунитет и генетическую предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Факторы риска

  1. Употребление алкоголя
  2. Регулярное применение нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, ибупрофен и т. д)
  3. Возраст. С годами защитная оболочка истончается
  4. Курение.
  5. Стресс.

Симптомы гастрита

Ощущение распирания, тяжести в верхней части живота, сразу или через 40 минут после еды. В случае эрозивного гастрита могут быть признаки кровотечения – черный стул, напоминающий смолу, а также рвота кровью или массами, напоминающими кофейную гущу.

 
Гастрит – симптомы
- ощущение тяжести или дискомфорта в животе;
- снижение и ухудшение аппетита;
- тошнота и вздутие;
- рвота;
- снижение работоспособности;
- боль в области желудка;
- отрыжка и неприятный привкус во рту;
- изжога;
- диарея.

Если вы заметили, что у вас есть определенные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы заболевание не обострилось.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
сегодня
594
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина Желудочно-кишечный тракт Профилактика заболеваний
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
сегодня 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 88
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 394
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 1764
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 5378
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
523
Новости
Больше новостей
Залиште відгук