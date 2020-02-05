Как определить гипертонический криз и какие осложнения он может вызвать
Гипертония сегодня является одним из самых распространенных заболеваний. Впрочем, если сама гипертония протекает относительно медленно и плавно, то такое осложнение как гипертонический криз может нанести внезапное осложнение не только здоровью, но и жизни.
О лечении гипертонического криза рассказала анестезиолог Дария Симчук.
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По какому давлению можно распознать гипертонический криз
Гипертонический криз можно распознать по резкому увеличению артериального давления, как правило, систолического (высшая цифра) – более 180 или диастолического (ниже цифра) более 120 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, стоит обратить внимание на сопутствующие симптомы.
- Интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
- Нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;
- Интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройствами зрения;
- Тошнота и рвота;
- Одышка;
- Судороги;
- Потеря сознания;
- Боль в сердце или грудной клетке;
- Выраженные тревожные расстройства.
Гипертонический криз: осложнения
- Инсульт;
- Инфаркт миокарда;
- Отек легких;
- Отек мозга;
- Острое нарушение мозгового кровообращения;
Что делать во время гипертонического криза
Прежде всего следует отметить, что существует два состояния гипертонического криза: осложненный и неосложненный. Осложненный гипертонический криз – экстренное состояние, во время которого необходима срочная медицинская помощь. Он отличается интенсивностью и поражением органов-мишеней: сердце, мозг, сосуды, почки и глаза.
Неосложненный гипертонический криз – это значительное повышение давления без поражения органов-мишеней.
Важно: Запомните главное правило, что во время этого гипертонического криза нельзя резко сбивать давление.
Если резко сбить давление во время гипертонического криза, то могут возникнуть такие осложнения, как инсульт, слепота и почечная недостаточность.
Высокое давление во время этого состояния нужно снижать умеренно, в течение нескольких минут или даже часов с помощью антигипертензивных средств. Идеальной скоростью снижения артериального давления является его плавный спад на 25% в течение 8 часов от пика гипертензии.
Причины гипертонического криза
- Неправильное лечение артериальной гипертензии (недостаточное количество или низкие дозы препаратов);
- Изменение или несоблюдение режима антигипертензивной терапии, которую назначил врач;
- Тревожные расстройства;
- Некоторые вторичные гипертензии (феохромоцитома, реноваскулярная гипертензия).
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