Гонорея: что нужно знать о самой распространенной болезни, которая не имеет симптомов

Ежедневно более миллиона человек подхватывают инфекции, которые передаются половым путем, сокращенно – ИППП. Ежегодно инфицированных пациентов собирается немало: 376 миллионов новых случаев заражения приходится на 4 болезни: хламидиоз, сифилис, трихомоноз и гонорею. По статистике ВОЗ, во всем мире 1 человек из 25 подхватывает ИППП.

Гонорею трудно заметить, но можно вылечить. Как передается самая распространенная бактериальная болезнь на планете – читайте дальше.

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Гонорея – это коварная болезнь. Она может долго прятаться в организме, не проявляя никаких признаков: 1 из 10 инфицированных мужчин и почти половина инфицированных женщин не испытывают никаких симптомов.

Гонорея – что это? Это инфекция, передающаяся половым путем. Ее вызывает бактерия, которая называется Neisseria gonorrhoeae или гонококк.

Как проявляется болезнь

Заболевание проявляет себя обычно через 3 или 7 дней после заражения.

Симптомы гонореи:

Слизь из половых органов.

Гной.

Боль в уретре.

Частые и болезненные позывы к мочеиспусканию.

Чаще всего эти симптомы появляются у мужчин. Женщины же действительно могут долго не знать, что инфицированы: в большинстве случаев в течение 2 – 3 недель в женском теле гонококк не подает никаких признаков. А те симптомы, которые возникают отличаются от "мужских": это боль во время секса и при мочеиспускании, высокая температура и боль в нижней части живота.



У женщин бывают особые симптомы

При гонорее чаще всего под угрозой оказываются слизистые оболочки половых путей, но могут возникать повреждения слизистой прямой кишки, глаз и ротоглотки. От раздражения гноем внешних частей тела может возникнуть поражение кожи – экзема.

История болезни

Гонорею упоминали еще в Библии, эту болезни описывал и древнегреческий врач Гиппократ. Когда археологи раскапывали древнеримский город Помпеи, обнаружили металлические бужи. Это расширители для устранения сужения уретры, которое бывает при гонорее. В течение долгого времени врачи не обращали внимания на эту болезнь. Гонорея не приводила к эпидемиям, не давала слишком тяжелых последствий, как, например, сифилис, при котором человек мог потерять хрящи носа.

Британский хирург 18 века Джон Хантер в течение долгого времени доказывал, что сифилис и гонорея – заболевания, которые появляются от одного возбудителя. В 1767 году он сделал себе инъекцию гноем, который предварительно "одолжил" у больного гонореей. Хантер не знал, что пациент болеет еще и сифилисом. Когда на его теле появились вырезки, то врач начал уверять всех, что гонорея и сифилис – это одна и та же болезнь.



Британский хирург 18 века Джон Хантер

Этот миф лишь 70 лет спустя разрушил французский медик Филипп Рикор. Он, в отличие от своего предшественника, не вводил себе сомнительные инъекции. Зато заразил более 1300 человек двумя инфекциями: кого-то – сифилисом, кого-то – гонореей, и описал симптомы. Все испытуемые были осужденными к смертной казни заключенными.

Как лечат гонорею

Обычно для выздоровления пациента нужен курс антибиотиков, куда входят инъекции и таблетки.

Антибиотики обычно рекомендуют, если:

Анализы показали, что у вас гонорея.

Есть большая вероятность возникновения гонореи, хотя результаты ваших тестов еще не пришли.

У вашего партнера диагностировали гонорею.

Несмотря на то, что лечение от гонореи существует, в 2015 году главный врач Великобритании Салли Дэвис забила тревогу после вспышки гонореи в английском городе Лидс. Дело в том, что для того, чтобы вылечить триппер, нужно одновременно применять инъекции и таблетки. Но некоторые интернет-аптеки предлагали пациентам только пероральные лекарства. Если пациент употреблял только один вид лекарств, бактерия приобретала устойчивость к антибиотикам. Поэтому, уверяла Дэвис, гонорея может просто стать неизлечимой болезнью.

Гонорейные инфекции часто протекают бессимптомно, поэтому носители не проходят тестирование и лечение, продолжая распространять инфекцию. Если болезнь не лечить, гонорея может привести к бесплодию, а также неврологическим и сердечно-сосудистым повреждениям. Это также увеличивает риск больного заразиться ВИЧ.

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Хроническая гонорея у женщин может привести к фригидности – то есть снижение полового влечения и невозможность достичь оргазма. Триппер неблагоприятно сказывается на беременности. У больных гонореей женщин чаще регистрируют выкидыши, преждевременные роды, послеродовые осложнения. Поэтому, как только человек замечает первые признаки ИППП, ему стоит сразу обратиться к врачу. Ибо кроме вышеупомянутых рисков, гонорея может перейти от матери к ребенку во время родов и вызвать конъюнктивит. В этой ситуации, без лечения антибиотиками, триппер может вызвать серьезные повреждения зрения.

Как уберечь себя от болезни

Здесь все очень просто. Во-первых, использовать средства контрацепции – от ИППП неплохо спасают презервативы. Во-вторых, после незащищенного секса с ненадежными партнерами следует обратиться к врачу.