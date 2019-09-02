Что такое горячая йога и как она поможет похудеть

Горячая йога – вид йоги, который обещает быстрое похудение и детоксикацию организма. Особенность хот йоги в том, что температура в помещении где проходят занятия достигает 36 - 40 С тепла.

Существует ряд преимуществ и противопоказаний хот йоги, отмечают эксперты.

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Польза горячей йоги

Помогает избавиться от токсинов. Из-за повышенного потоотделения во время занятий через кожу выходят ненужные организму вещества (а чтобы не потерять телу необходимую влагу, в течение практики обязательно надо пить воду).

Схема такая: вы потеете – пьете больше воды, ходите чаще в туалет – поэтому ускоряете обмен веществ в организме.

Этот эффект усиливается специально подобранными упражнениями, которые словно "выжимают" из тела ненужные организму вещества, как следствие вы можете получить эффект "на лицо" – чистую кожу.

Мышцы в условиях горячего воздуха расслабляются быстрее, становятся эластичнее и гибче – это позволяет комфортнее входить в асаны и удерживать сложные позы.



Через пот из кожи выходят токсины

Противопоказания горячей йоги

Однако, хоть горячая йога позволяет растянуть мышцы глубже, сухожилия и связки могут быть не подготовленными для таких интенсивных растяжек + жара ослабляет мышцы, поэтому в отдельных случаях можно наблюдать обратный эффект – перевозбуждение и даже травмирование мышц, связок, сухожилий;

Интенсивная практика в горячей комнате также может снизить внутреннюю температуру тела, что может привести к обезвоживанию, а в крайних случаях даже к тепловому удару.

Горячая йога в целом, имеет свои противопоказания, а также требует соблюдения определенных правил техники безопасности.

Абсолютными противопоказаниями считаются:

Заболевания сердца, головного мозга (инсульта) и других серьезных заболеваний. При этом речь идет о болезни не только на стадии обострения, при наличии подобных заболеваний в прошлом – обязательно требуется согласование с семейным врачом и терапевтом;

Беременность. Впрочем, стоит отметить, что специалисты не рекомендуют беременным заниматься любыми разновидностями йоги.

Практика горячей йоги имеет индивидуальный риск обезвоживания, головокружения, тошноты, снижения артериального давления и даже потери сознания.

Помните, что горячая йога может нанести вред вашему телу так же значительно, как и исцелить его.



Горячая йога сжигает до 1000 ккал за одно занятие

Сторонники горячей йоги отмечают результативность таких практик и отмечают, что именно последняя является самой эффективной для снижения веса – до 1000 ккал за одно занятие. Обычная Хатха-йога сжигает до 255 ккал, аэробика до 332, легкий бег до 490.

Если вы решили попробовать себя в практиках горячей йоги, проконсультируйтесь с врачом и взвесьте все за и против.