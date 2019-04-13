Что такое иммуномодуляторы, и чем они опасны

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Почему не стоит употреблять иммуномодуляторы
Почему не стоит употреблять иммуномодуляторы / pixabay.com

Иммуномодуляторы – это препараты, которые способны модулировать (то есть менять) иммунный ответ в любом направлении.

Они делятся на 2 группы: иммуносупрессоры/иммунодепрессанты – вещества, подавляющие иммунные реакции. Используются в терапии онкологических, аутоиммунных и тяжелых аллергических заболеваний, а также при трансплантации органов для введения в искусственный иммунодефицит, рассказала инфекционист Дарья Паниева.

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Но иммуностимуляторы – препараты, которые усиливают определенные звенья иммунного ответа. Применяются для лечения онкопроцессов, гематологических нарушений, некоторых аутоиммунных заболеваний, рассеянного склероза, иммунодефицитов, ВИЧ и вирусных гепатитов.

 
Врач-инфекционист Дарья Паниева
“То, что большинство привыкло называть иммуномодуляторами в быту, на самом деле должно относиться к иммуностимуляторам, потому что призваны ускорять, усиливать, улучшать иммунный ответ при инфекционных болезнях или даже "укреплять" иммунитет профилактически”.

Нет других показаний для назначения иммуностимулирующих препаратов, кроме перечисленных выше. Это очень серьезные и дорогие лекарственные средства, применяемые в узком перечне ситуаций, так как имеют много побочных эффектов. Они назначаются только в том случае, если риск от приема не превышает потенциальную пользу.

via GIPHY

Все другие популярные таблетки, которыми завалены прилавки аптек, не довели ни своей эффективности, ни безопасности, потому что либо провалили клинические испытания, либо прошли исследования, которые не соответствуют современным представлениям качества и репрезентативности.

Применение их не только бесполезно, но и, вполне возможно, опасно, поэтому они и запрещены в большинстве стран мира и не внесены ни в одни международные протоколы лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Как укрепить иммунитет? Нормализация питания, режима сна, прогулки на свежем воздухе, достаточный объем потребляемой жидкости и физическая активность.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Лечение Имуннитет Медицина
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