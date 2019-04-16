Что такое ипохондрия и почему возникает

Ипохондрия – это патологическое состояние, требующее лечения. Иногда медикаментозного, иногда психотерапевтического, иногда 2 в 1. Выбор зависит от того, что за ней стоит – черты характера или болезнь.

Ипохондрия – это психическое нарушение, проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или несколькими болезнями. Она может принимать форму навязчивых мыслей, сверхценных идей и даже бреда. И это опять-таки зависит от того, что за ней стоит, рассказала психотерапевт Наталья Зайцева.

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Суть ипохондрии сводится к тому, что у человека возникает необоснованное беспокойство о собственном здоровье, постоянные мысли о мнимом заболевании – возможном тяжелом и/или неизлечимом.

Чтобы отличить ипохондрию от природного беспокойство за свое здоровье, нужно понять, что:

Иметь периодические тревожные опасения, сомнения относительно своего здоровья, фиксироваться на ощущениях в теле и анализировать их, подозревать у себя наличие какого-либо заболевания – это нормально, но ненормально продолжать все это делать после того, как вас обследовали, проконсультировали у всех, кого только можно, и в итоге сказали, что все хорошо.

Также нормально не доверять мнению врача и результатами пройденного обследования, но ненормально не доверять всем врачам, всем исследованиям и идти лечиться к экстрасенсам, целителям, бабкам и т.п., потому что "врачи ничего не находят".

Нормально пару-тройку дней, а может и недель, попереживать, узнав что кто-то из знакомых заболел "страшным" заболеванием, и найти некоторые симптомы этого же заболевания в себя (особенно если вы – уязвим или тревожно-мнительный по характеру), но ненормально переживать и находить все это в себя месяцами.

Ипохондрия – это симптом психического расстройства, поэтому обращаться за помощью нужно к психиатрам или врачами-психотерапевтами.

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