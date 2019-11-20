Кетогенная диета – тип питания, который поможет побороть грипп

Рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов оказал необычный защитный эффект на иммунную систему. Открытие ученых дает новое понимание природы иммунитета, хотя людям стоит с осторожностью менять диету для профилактики гриппа в осенне-зимний период.

Ученые из Йельского университета решили проверить действие кетогенной диеты для защиты от вируса гриппа.

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Суть исследования

Первую группу грызунов кормили по принципу кетогенной диеты, их рацион включал 90% жиров, 9% белка и 1% углеводов.

Вторую группу грызунов кормили по типу стандартной диеты – 18% жиров, 58% углеводов и 24% белков.

Такое питание продолжалось в течение недели, а потом мышей заразили вирусом гриппа.

Мыши, питание которых базировалось на принципах кетогенной диеты, оказались менее уязвимыми к вирусу по сравнению с грызунами с обычным рационом.

Оказалось, что у них активизировалось подмножество иммунных гамма-дельта-Т-клеток в легких, которые ранее ученые не связывали с иммунной реакцией гриппом.

Чтобы подтвердить действие защитного механизма, исследователи вывели ГМО-мышей без гена, кодирующего гамма-дельта-Т-клетки. У них кетогенная диета не обеспечивала защиты от вируса. Следовательно, именно обнаруженніе учеными клетки противостояли гриппу.

Организм мышей сжигал жир для производства кетоновых тел из пищи. Как свидетельствуют ученые, именно это может питать иммунную систему для борьбы с инфекцией гриппа.

Принципы кетогенной диеты

Как известно, кетогенная диета разрабатывалась для профилактики эпилептических припадков у детей.

Кетогенная диета – что это? Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов.

При этой диете, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

Выбирайте здоровые жиры в свое меню

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Продукты, которые составляют кето-рацион:

авокадо;

жирные орехи и семена: кешью, орехи макадамии, семена тыквы;

целые яйца;

жирный творог;

говядина: портерхаус, филе-миньон, рибай;

курятина: бедра и ножки

овощи: шпинат и другая зелень, брокколи, спаржа, капуста, грибы, болгарский перец;

шкварки;

оливковое масло;

сметана;

сливочный сыр;

жирная рыба: лосось, макрель, сардины, анчоусы;

бекон;

куриный бульон.

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