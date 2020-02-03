Как отличить грипп от коронавируса
Грипп и коронавирусные инфекции схожи в своих проявлениях, но у них есть и отличия. Существуют несколько симптомов, которые помогут распознать болезнь.
О том, как отличить китайский коронавирус от гриппа, сообщает портал Focus.
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Симптомы. Новый вирус из Китая, который поражает легкие, на самом деле легко спутать с гриппом. Вот общие симптомы инфекций:
- лихорадка;
- сухой кашель;
- одышка;
- утомление.
Чем отличается коронавирусная инфекция от гриппа?
Инфекционный путь. Вирус сразу поражает нижние дыхательные пути. А грипп сначала верхние. Также вирусы гриппа более вирулентные. Это означает, что даже в небольшом количестве они могут вызвать появление болезни. А коронавирусы не слишком заразны, иммунная система большинства людей стойкая к инфицированию.
Инкубация. У гриппа короткий инкубационный период – один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаков заболевания, больные гриппом очень заразны и остаются такими неделю.
У коронавируса инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. Как долго люди остаются заразными, прежде чем болезнь проявится, пока неясно. Как долго они остаются заразными после появления первых симптомов, также еще не известно.
Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала
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