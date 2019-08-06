Как ускорить метаболизм: ценные советы диетолога

21292 Читати новину українською
6 советов, как ускорить метаболизм
6 советов, как ускорить метаболизм / unsplash

Обмен веществ может ускоряться или замедляться в зависимости от многих факторов – недостаточное или чрезмерное питание, уменьшение или увеличение физических нагрузок, воздействии на организм климатических условий, наличие заболеваний.

Что именно нужно делать для ускорения обмена веществ – рассказала диетолог Елена Юдина.

Читайте также: Пять специй, которые ускорят обмен веществ

 
Метаболизм – что это?
Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

Что влияет на метаболизм:

– композитный состав тела (чего больше в организме – жира или мышечной массы. Чем больше мышц, тем выше метаболизм);
– пол (мужчина или женщина: у мужчин метаболизм выше на 5-10%, чем у женщин);
– возраст (с возрастом метаболизм замедляется);
– пищевой термогенез (энергия, которую организм тратит на переваривание пищи);
– физическая активность (общее число калорий, которые вы ежедневно тратите в ходе любой деятельности).

Как ускорить метаболизм

Ускорить метаболизм можно в любом возрасте. Главное – соблюдать следующие правила.

1. Питьевой режим

Вода помогает ускорить обмен веществ на 3%. Суточная норма потребления чистой воды 40 мл*1 килограмм фактической массы тела, разделенная на 2. Например: женщина с весом 70 кг должна выпивать 40*70:2 = 1400 мл воды.

Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день
Выпивайте минимум 1,5 литра воды в день

2. Дробное питание

Питаться необходимо 4-6 раз в день, то есть через каждые 3 часа. Те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше. И ни в коем случае не позволяй себе голодать. Голодание замедляет обменные процессы.

3. Добавьте в рацион белок

Постный белок способствует повышению метаболизма, поскольку при его употреблении в пищу, организм тратит в два раза больше калорий на его переработку.

4. Ешьте продукты, которые разгоняют обмен веществ

Введите в рацион питания продукты, которые помогают разогнать метаболизм. А именно: цитрусовые, имбирь, корицу, красный острый перец, зеленый чай и кофе (не больше 3-х чашек в день), цельнозерновые крупы, брокколи.

via GIPHY

Также введите в рацион питания продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты: рыба жирных сортов (скумбрия, сельдь, лососевые), льняное масло, рисовое масло, орехи.

Читайте также: Три продукта, мешающие вам похудеть

5. Завтрак

Тот, кто отказывается от завтрака – никогда не ускорит свой метаболизм и не похудеет. Именно завтрак дает толчок обмену веществ.

6. Здоровый сон

Чтобы разогнать метаболизм, нужно спать не менее 8 часов в сутки. Помните, если не спать достаточное количество времени, ускорить обмен веществ невозможно.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
877
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Советы Диеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66691
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23596
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук