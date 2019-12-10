Что такое надпочечниковая недостаточность и как ее обнаружить

Хроническая надпочечниковая недостаточность развивается вследствие недостаточной секреции гормонов коры надпочечников.

О надпочечной недостаточности рассказала врач-эндокринолог Ирина Чекалова.

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Хроническая недостаточность надпочечников – это нарушение функции почек, которое приводит к скоплению в крови азотистых шлаков. Заболевание начинается медленно и так же нарастает в течение всего времени.

Причины надпочечниковой недостаточности могут быть самыми разнообразными:

аутоиммунные процессы;

туберкулез;

опухоли;

применение глюкокортикоидов;

кровоизлияние.

Надпочечниковая недостаточность – симптомы Утомляемость;

Слабость в мышцах;

Потеря аппетита;

Снижение массы тела;

Бледная кожа;

Зуд кожи;

Тошнота или рвота;

Заниженная температура;

Онемение конечностей.



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Последствия хронической надпочечниковой недостаточности

Если болезнь не выявить вовремя – стресс, хирургическое вмешательство или любая вирусная инфекция могут вызвать развитие острой надпочечниковой недостаточности, требующей оказания неотложной медицинской помощи.

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Чтобы выявить хроническую надпочечниковую недостаточность, пациент должен сдать анализы на АКТГ, кортизол, альдостерон и ренин.

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