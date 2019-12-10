Что такое надпочечниковая недостаточность и как ее обнаружить

42 Читати новину українською
Симптомы надпочечниковой недостаточности / con-vivenciasuy

Хроническая надпочечниковая недостаточность развивается вследствие недостаточной секреции гормонов коры надпочечников.

О надпочечной недостаточности рассказала врач-эндокринолог Ирина Чекалова.

К теме: Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача

Хроническая недостаточность надпочечников – это нарушение функции почек, которое приводит к скоплению в крови азотистых шлаков. Заболевание начинается медленно и так же нарастает в течение всего времени.

Причины надпочечниковой недостаточности могут быть самыми разнообразными:

  • аутоиммунные процессы;
  • туберкулез;
  • опухоли;
  • применение глюкокортикоидов;
  • кровоизлияние.
 
Надпочечниковая недостаточность – симптомы
  • Утомляемость;
  • Слабость в мышцах;
  • Потеря аппетита;
  • Снижение массы тела;
  • Бледная кожа;
  • Зуд кожи;
  • Тошнота или рвота;
  • Заниженная температура;
  • Онемение конечностей.

Надниркова недостатність що це
Боль в пояснице может быть симптомом заболевания почек

Последствия хронической надпочечниковой недостаточности

Если болезнь не выявить вовремя – стресс, хирургическое вмешательство или любая вирусная инфекция могут вызвать развитие острой надпочечниковой недостаточности, требующей оказания неотложной медицинской помощи.

Чтобы выявить хроническую надпочечниковую недостаточность, пациент должен сдать анализы на АКТГ, кортизол, альдостерон и ренин.  

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Нормандский саммит: Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова
сегодня
1659
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 260
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 368
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9857
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 358
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1367
Новости
Больше новостей
Залиште відгук