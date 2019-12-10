Что такое надпочечниковая недостаточность и как ее обнаружить
Хроническая надпочечниковая недостаточность развивается вследствие недостаточной секреции гормонов коры надпочечников.
О надпочечной недостаточности рассказала врач-эндокринолог Ирина Чекалова.
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Хроническая недостаточность надпочечников – это нарушение функции почек, которое приводит к скоплению в крови азотистых шлаков. Заболевание начинается медленно и так же нарастает в течение всего времени.
Причины надпочечниковой недостаточности могут быть самыми разнообразными:
- аутоиммунные процессы;
- туберкулез;
- опухоли;
- применение глюкокортикоидов;
- кровоизлияние.
- Утомляемость;
- Слабость в мышцах;
- Потеря аппетита;
- Снижение массы тела;
- Бледная кожа;
- Зуд кожи;
- Тошнота или рвота;
- Заниженная температура;
- Онемение конечностей.
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Последствия хронической надпочечниковой недостаточности
Если болезнь не выявить вовремя – стресс, хирургическое вмешательство или любая вирусная инфекция могут вызвать развитие острой надпочечниковой недостаточности, требующей оказания неотложной медицинской помощи.
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Чтобы выявить хроническую надпочечниковую недостаточность, пациент должен сдать анализы на АКТГ, кортизол, альдостерон и ренин.
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