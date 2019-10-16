Что такое очистители крови и действенны ли они

На рынке есть огромное количество средств для детоксикации и очистки. Подавляющее большинство из них достаточно дорогие, несмотря на то, что их эффективность не подтверждена исследованиями.

О средствах для очищения крови и о том, работают ли они, написали Medical News Today.

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Действенные ли очистители крови?

На самом деле, в подавляющем большинстве случаев организм очищается самостоятельно и делает это довольно эффективно.

Некоторые натуральные продукты и растения могут действительно помочь органам выполнять свою работу эффективнее. Однако какого-либо чудодейственного лечения или быстрого очищения крови не существует, поэтому не стоит вестись ни на какие рекламные фармацевтические компании.

Единственное, что нужно сделать человеку, чтобы помочь организму в выведении отходов – практиковать здоровый образ жизни.

Природные очистители крови

Вода

Медики и ученые неоднократно подчеркивают, что вода играет ключевую роль в сохранении полноценного функционирования организма.

Она не только помогает почкам фильтровать кровь, но и поддерживает другие органы в выполнении своей работы. Вода дает клеткам двигаться, что позволяет транспортировать токсины в кровь для дальнейшего вывода. После этого она также необходима, чтобы кровеносные сосуды были открытыми и поддерживали приток крови.

Моча может помочь определить, пили ли вы достаточное количество воды – она должна быть прозрачной или со слабой желтизной. Более темный цвет указывает на то, что вы выпиваете недостаточное количество жидкости. Суточная норма воды колеблется в зависимости от индивидуальных факторов: возраст, вес и уровень активности.

Физическая активность

Даже обычные домашние упражнения являются эффективным средством для очищения крови. Физическая активность способствует потоотделению, а также заставляет сердце перекачивать больше крови к мышцам, что является важными признаками очищения.

Еда

Потреблять больше цельных продуктов – простой способ увеличить количество питательных веществ в организме, которые однозначно помогают организму хорошо функционировать.

Меньшее потребление жирной пищи и более здоровый рацион не является методом быстрой детоксикации, однако это однозначный вклад в здоровое будущее. Здоровое питание не перегружает органы и помогает им лучше выполнять свою работу, что защищает от дальнейших заболеваний.

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