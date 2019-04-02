Что такое оргазм и как понять, испытывали ли вы его

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Женский оргазм
Женский оргазм / pixabay.com

Оргазм – пик сексуального наслаждения, что сопровождается непроизвольными сокращениями мышц тазового дна с интервалом 0,8 секунды между каждым сокращением.

Точка невозврата, перезагрузка всей нервной системы. Оргазм можно сравнить с перегоранием лампочки, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Как определить оргазм?


Что за мышцы сокращаются? Те же мышцы, которые вы сокращаете во время упражнений Кегеля + клитор. Попробуйте прямо сейчас сжать вагинальный сфинктер и подтянуть мышцы вверх. Сокращение клитора чувствуют не все женщины, но сокращается он у всех.

Сокращениями нельзя управлять! Не путайте стадию плато (с осознанными мышечными сокращениями) и оргазм. Плато – это когда очень хорошо, но еще не оргазм. На стадии плато вы сами можете напрягаться и сжимать мышцы.

Оргазм у жінок
После оргазма преимущественно появляется усталость

"Очень хорошо" – еще не оргазм. После оргазма прикосновения к клитору болезненные, секса не хочется, а кровь отливает от гениталий. Исключение мультиоргазмичность. Можете продолжать? Не было сокращений? Это еще не оргазм.

Большинство, но не все, после оргазма чувствуют усталость. Потому что происходит перезагрузка нервной системы. Вот почему мужчины часто хотят спать после секса.

 
Сексолог Ольга Василенко
“Эмоции – не показатель. Одна женщина "улетает в космос", другая кричит, третья замирает, четвертая плачет. Не ориентируйтесь на это. Основа – сокращения, которыми нельзя управлять, состояние невозврата и прекращения всех реакций тела. Я до 21-22 лет думала, что приятные ощущения – это и есть оргазм, пока не взяла в руки вибратор”.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Женское здоровье Секс
Источник: Здоров'я 24
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