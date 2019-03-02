Что такое овуляция, ее основные симптомы

Из-за гормональных изменений в определенный период менструального цикла женщина имеет высокий шанс забеременеть. Такие дни называют днями овуляции.

Акушер-гинеколог, гинеколог, УЗИ-специалист Ирина Федорец, врач акушер-гинеколог и врач-генетик, руководитель женской консультации Медицинского центра "Медикавер" Марьяна Тенета в эксклюзивном комментарии для Здоровя24 объяснили, что такое овуляция и назвали ее симптомы.

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Что происходит во время овуляции

В первой фазе менструального цикла происходит рост и созревание главного фолликула, который называют доминантным.

Акушер- гинеколог Ирина Федорец "Овуляция – это разрыв стенки доминантного фолликула и выход яйцеклетки. Она попадает в маточные трубы. В течение суток она может быть оплодотворенной. Доминантный фолликул в второй фазе цикла трансформируется в желтое тело, основной функцией которого является синтез прогестерона".

Желтое тело функционирует в женском организме в течение 10-12 суток. Если зачатие не происходит, то яйцеклетка отмирает, желтое тело регрессирует, в результате чего наступает менструация.

Симптомы овуляции

Большинство женщин не беспокоят определенные характерные симптомы, как связанные с выходом яйцеклетки. Другие же отмечают, что организм сигнализирует определенными симптомами о наступлении дней овуляции.



Симптомы овуляции

Во время овуляции женщины могут испытывать боли тягучего характера внизу живота, они могут быть очень выраженными. Это нарушение называется овуляторным синдромом. Дискомфорт длится несколько суток.

Овуляция – симптомы • легкие болевые ощущения внизу живота, похожие на покалывание;

• усиленные слизеподобные выделения из влагалища;

• повышение полового влечения;

• улучшение настроения;

• ощущение вздутия живота,

• обострение вкусовых ощущений и запахов;

• незначительные кровянистые выделения из влагалища внутри цикла.

Во время этого периода у женщины выделения могут стать более вязкими, может повышаться сексуальное влечение.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета “Стоит помнить, что вышеперечисленные симптомы могут быть характерными не только для овуляции, но и для некоторых заболеваний. Поэтому в случае дискомфорта лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить проблемы со здоровьем”.

Чтобы снять боли можно использовать спазмолитики на основе метамизола натрия, дротаверина гидрохлорида.

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