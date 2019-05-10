Что такое панкреатит и как его лечить
Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое развивается на протяжении многих лет.
Поджелудочная железа – орган, расположенный позади желудка в верхней части живота. Внутри железы вырабатываются вещества, которые помогают перевариванию пищи (ферменты). Они отправляются прямо в кишечник, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
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Поверх железы образуются гормоны, регулирующие обмен глюкозы (инсулин, глюкагон). Они поступают в кровоток.
Как возникает панкреатит?
Ферменты активируются прямо внутри органа (а не в кишечнике), повреждая ее клетки и вызывая воспаление. Если это происходит постоянно, то развивается хронический панкреатит. Более того, в поджелудочной железе может образоваться рубцовая ткань, что приводит к снижению ее производительности (нарушение пищеварения и даже диабет). Также резко возрастает риск онкологии.
Причины панкреатита:
Алкоголь! Самая частая причина – длительное употребление алкоголя. Злоупотреблением этанолом приводит к сгущению сока поджелудочной железы он становится вязким, плохо выходит из нее. Поэтому, ферменты в нем начинают активироваться не доходя до кишечника. Другие заболевания, которые возникают с панкреатитом – желчнокаменная болезнь, кистозный фиброз и т.п.
Опоясывающая боль в животе, отдает в спину;
Потеря веса без явной причины;
Диарея, стул становится маслянистыми и вонючим.
Осложнения хронического панкреатита: диабет, истощение организма, рак поджелудочной железы.
Диагностика панкреатита
- Анализы крови на ферменты поджелудочной железы – амилазы и липазы. Они будут повышены.
- Анализ кала.
- Если нужно КТ, МРТ, УЗИ брюшной полости.
Как лечат хронический панкреатит?
- В фазе обострения – голодание на несколько дней, чтобы дать поджелудочной железе отдохнуть от работы.
- 100% отказ от алкоголя.
- Обезболивание.
- Устранение причины (например, камни желчного пузыря).
Когда острое воспаление снято: постепенное возвращение к обычному рациону, но пища должна быть обезжирена. Питаться нужно дробно, небольшими порциями. При необходимости – ферменты поджелудочной железы с препаратами, снижающими секрецию кислоты в желудке.
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