Что такое панкреатит и как его лечить

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Панкреатиты: симптомы, профилактика, лечение, диагностика
Панкреатиты: симптомы, профилактика, лечение, диагностика / pixabay.com

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое развивается на протяжении многих лет.

Поджелудочная железа – орган, расположенный позади желудка в верхней части живота. Внутри железы вырабатываются вещества, которые помогают перевариванию пищи (ферменты). Они отправляются прямо в кишечник, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Поверх железы образуются гормоны, регулирующие обмен глюкозы (инсулин, глюкагон). Они поступают в кровоток.

Как возникает панкреатит?

Ферменты активируются прямо внутри органа (а не в кишечнике), повреждая ее клетки и вызывая воспаление. Если это происходит постоянно, то развивается хронический панкреатит. Более того, в поджелудочной железе может образоваться рубцовая ткань, что приводит к снижению ее производительности (нарушение пищеварения и даже диабет). Также резко возрастает риск онкологии.

Причины панкреатита:

Алкоголь! Самая частая причина – длительное употребление алкоголя. Злоупотреблением этанолом приводит к сгущению сока поджелудочной железы он становится вязким, плохо выходит из нее. Поэтому, ферменты в нем начинают активироваться не доходя до кишечника. Другие заболевания, которые возникают с панкреатитом – желчнокаменная болезнь, кистозный фиброз и т.п.

 
Панкреатит – симптомы

Опоясывающая боль в животе, отдает в спину;

Потеря веса без явной причины;

Диарея, стул становится маслянистыми и вонючим.

Осложнения хронического панкреатита: диабет, истощение организма, рак поджелудочной железы.

Диагностика панкреатита

  1. Анализы крови на ферменты поджелудочной железы – амилазы и липазы. Они будут повышены.
  2. Анализ кала.
  3. Если нужно КТ, МРТ, УЗИ брюшной полости.

Как лечат хронический панкреатит?

  • В фазе обострения – голодание на несколько дней, чтобы дать поджелудочной железе отдохнуть от работы.
  • 100% отказ от алкоголя.
  • Обезболивание.
  • Устранение причины (например, камни желчного пузыря).

Когда острое воспаление снято: постепенное возвращение к обычному рациону, но пища должна быть обезжирена. Питаться нужно дробно, небольшими порциями. При необходимости – ферменты поджелудочной железы с препаратами, снижающими секрецию кислоты в желудке.

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Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Профилактика заболеваний
Источник: Здоров'я 24
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