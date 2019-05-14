Что такое плацебо и как оно влияет на организм

126 Читати новину українською
Что такое плацебо
Что такое плацебо / pixabay.com

Плацебо – вещество, которое не оказывает на организм никакого влияния, но по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции полностью имитирует лекарство.

Понятие "плацебо" можно рассматривать в двух аспектах.

Читайте также: Топ-5 препаратов, на которые не стоит тратить деньги при простуде

Первый – плацебо как обязательный элемент контроля при проведении доказательных клинических исследований. Оно представляет собой вещество, которое полностью имитирует лекарственное средство, но не вызывает в организме никаких фармакологических эффектов.

via GIPHY

Второй аспект – плацебо как любое вещество, которое не обладает лечебными свойствами, но сознательно используется для удовлетворения потребностей пациента в лечении.

Парадокс в том, что несмотря на полное отсутствие каких-либо фармакологических свойств, прием плацебо нередко сопровождается реальным изменением состояния пациента. Подобные изменения называют эффектом плацебо. В его основе – внушение, психологическое изменение состояния больного.

Как работает плацебо?

Пациенту сообщают, что препарат обладает определенным положительным воздействием на организм, и, несмотря на неэффективность препарата, пациент испытывает субъективное улучшение самочувствия в соответствии с ожидаемым действием препарата. Аналогично, ожидание негативного действия может вызвать субъективное ухудшение самочувствия – эффект ноцебо.

Ефект плацебо діє на 30% пацієнтів
Эффект плацебо действует на 30% пациентов

Множество людей склонны с энтузиазмом реагировать на лечение, особенно тогда, когда они получают это лечение от заботливого, доброжелательного и заинтересованного медицинского персонала.

На кого действует плацебо?

Частота плацебо-реакций при проведении клинических исследований никогда не бывает менее 30%. Ну, а в ситуации, когда плацебо сознательно используется врачом как элемент внушения (психотерапии), плацебо-эффект развивается более чем у половины больных.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
сегодня
2752
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Лекарства
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 197
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 492
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2050
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6299
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
597
Новости
Больше новостей
Залиште відгук