Что такое плацебо и как оно влияет на организм

Плацебо – вещество, которое не оказывает на организм никакого влияния, но по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции полностью имитирует лекарство.

Понятие "плацебо" можно рассматривать в двух аспектах.

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Первый – плацебо как обязательный элемент контроля при проведении доказательных клинических исследований. Оно представляет собой вещество, которое полностью имитирует лекарственное средство, но не вызывает в организме никаких фармакологических эффектов.

Второй аспект – плацебо как любое вещество, которое не обладает лечебными свойствами, но сознательно используется для удовлетворения потребностей пациента в лечении.

Парадокс в том, что несмотря на полное отсутствие каких-либо фармакологических свойств, прием плацебо нередко сопровождается реальным изменением состояния пациента. Подобные изменения называют эффектом плацебо. В его основе – внушение, психологическое изменение состояния больного.

Как работает плацебо?

Пациенту сообщают, что препарат обладает определенным положительным воздействием на организм, и, несмотря на неэффективность препарата, пациент испытывает субъективное улучшение самочувствия в соответствии с ожидаемым действием препарата. Аналогично, ожидание негативного действия может вызвать субъективное ухудшение самочувствия – эффект ноцебо.



Эффект плацебо действует на 30% пациентов

Множество людей склонны с энтузиазмом реагировать на лечение, особенно тогда, когда они получают это лечение от заботливого, доброжелательного и заинтересованного медицинского персонала.

На кого действует плацебо?

Частота плацебо-реакций при проведении клинических исследований никогда не бывает менее 30%. Ну, а в ситуации, когда плацебо сознательно используется врачом как элемент внушения (психотерапии), плацебо-эффект развивается более чем у половины больных.

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