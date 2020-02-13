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Что такое полютанты и почему они опасны

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От плохой экологии страдает не только наше здоровье, но и кожа. Все чаще в косметологии используется такое понятие, как полютанты.

О вреде полютантов рассказала косметолог Елена Терентьева.

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Полютанты – что это
Это фактически любые загрязняющие вещества, которые в высоких концентрациях в атмосфере могут вызывать ухудшение здоровья человека и животных.

Различают 2 основных вида загрязнений окружающей среды: промышленный и фотохимический смог. Первый является результатом неполного сгорания жидкого и твердого топлива. Зато второй возникает в местах скопления автотранспорта при действии солнечного света, который активизирует фотохимические реакции в выхлопных газах.

Живя в большом городе, человек сталкивается со всеми видами загрязнения. Химическими ингредиентами смога являются: двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода, озон, кислоты, твердые частицы.

Как кожа человека реагирует на полютанты?

  • Кожа становится более чувствительной;
  • Меняет естественный цвет кожи;
  • Усиливается жироотделение;
  • Кожа страдает от воспалительных дерматозов;
  • Быстрее стареет.

Дело в том, что размеры частиц веществ в разы меньше, чем человеческий волос и мельчайший песок. Поэтому вопрос о том, как защитить свою кожу от негативного воздействия поллютантов, становится ребром.

Как защитить свою кожу от поллютантов:

  • Правильно выбирать повседневную косметику – некомедогенную, с SPF и с антиоксидантным комплексом в составе;
  • Не помешают периодические процедуры у косметолога с целью пилинга и чистки кожи.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Дерматология Здоровье Медицина
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