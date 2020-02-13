Что такое полютанты и почему они опасны
От плохой экологии страдает не только наше здоровье, но и кожа. Все чаще в косметологии используется такое понятие, как полютанты.
О вреде полютантов рассказала косметолог Елена Терентьева.
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Различают 2 основных вида загрязнений окружающей среды: промышленный и фотохимический смог. Первый является результатом неполного сгорания жидкого и твердого топлива. Зато второй возникает в местах скопления автотранспорта при действии солнечного света, который активизирует фотохимические реакции в выхлопных газах.
Живя в большом городе, человек сталкивается со всеми видами загрязнения. Химическими ингредиентами смога являются: двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода, озон, кислоты, твердые частицы.
Как кожа человека реагирует на полютанты?
- Кожа становится более чувствительной;
- Меняет естественный цвет кожи;
- Усиливается жироотделение;
- Кожа страдает от воспалительных дерматозов;
- Быстрее стареет.
Дело в том, что размеры частиц веществ в разы меньше, чем человеческий волос и мельчайший песок. Поэтому вопрос о том, как защитить свою кожу от негативного воздействия поллютантов, становится ребром.
Как защитить свою кожу от поллютантов:
- Правильно выбирать повседневную косметику – некомедогенную, с SPF и с антиоксидантным комплексом в составе;
- Не помешают периодические процедуры у косметолога с целью пилинга и чистки кожи.
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