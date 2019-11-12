Первые симптомы, профилактика и лечение рахита

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Рахит – причины, профилактика, симптомы и лечение
Что такое рахит / Unsplash

Рахит – это заболевание, которое сопровождается размягчением костей. Болезнь возникает у детей с длительным дефицитом витамина D, который должен помогать усваиваться необходимым для развития витаминам – кальция и фосфора.

Больше всего рискуют заболеть дети в возрасте от 6 до 36 месяцев, а особенно недоношенные и те, которые находятся на полном грудном вскармливании.

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Первые симптомы рахита могут появиться уже на 2-3 месяце жизни, однако они малозаметны. Следует обращать внимание на: беспокойство, возбуждение, реакцию на громкие звуки или вспышка света, тревожный сон, вялость.

Также ребенок может терять уже приобретенные навыки, например не держит головку или двигательная моторика "отстает".

 
Рахит – симптомы
  • Задержка в развитии;
  • Боль в позвоночнике
  • Боль в тазовых костях и ногах
  • Слабость мышц;

Несвоевременное выявление и лечение рахита может привести к таким осложнениям, как деформация ног, утолщение запястий, лодыжек и "вдавливанию" грудной клетки.

Лікування рахітуЛучшая профилактика рахита – полноценное питание и достаточное количество солнечных лучей

Как проводится диагностика рахита

Врач должен слегка нажимать на кости ребенка, таким образом проверяя, нет ли патологической податливости. Особое внимание уделяется черепу, ногам и грудной клетке. Окончательно это заболевание может подтвердить рентгеновский снимок и анализы крови и мочи.

Лечение рахита

Поскольку рахит возникает из-за дефицита витамина D или кальция, то лечится это заболеванием методом заполнением дефицита. В зависимости от стадии и причины болезни, врач может назначить специфическое или неспецифическое лечение. Если правильно следовать советам врачей, симптомы заболевания исчезают быстро.

Профилактика рахита

  • Часто гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Однако не переусердствуйте и контролируйте пребывание на солнце, ведь из-за избытка ультрафиолета может развиться меланома;
  • Убедитесь, что в рационе ребенка достаточно продуктов, богатых витамином D;
  • Все дети, независимо от времени года и климатических условий, должны ежедневно получать препараты витамина D до 3-летнего возраста. Заметьте, что в высоких дозах этот витамин токсичен, поэтому перед приемом нужно обязательно проконсультироваться с врачом;

Если вы беременны:

  • Спите и гуляйте вдоволь;
  • Питайтесь сбалансировано и не забывайте о важности продуктов с фосфором и кальцием;
  • Уделяйте внимание своему здоровью – лечитесь вовремя;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Лечение Здоровье Новости Здоровье Медицина Профилактика заболеваний Дети
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