Первые симптомы, профилактика и лечение рахита

Рахит – это заболевание, которое сопровождается размягчением костей. Болезнь возникает у детей с длительным дефицитом витамина D, который должен помогать усваиваться необходимым для развития витаминам – кальция и фосфора.

Больше всего рискуют заболеть дети в возрасте от 6 до 36 месяцев, а особенно недоношенные и те, которые находятся на полном грудном вскармливании.

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Первые симптомы рахита могут появиться уже на 2-3 месяце жизни, однако они малозаметны. Следует обращать внимание на: беспокойство, возбуждение, реакцию на громкие звуки или вспышка света, тревожный сон, вялость.

Также ребенок может терять уже приобретенные навыки, например не держит головку или двигательная моторика "отстает".

Рахит – симптомы Задержка в развитии;

Боль в позвоночнике

Боль в тазовых костях и ногах

Слабость мышц;

Несвоевременное выявление и лечение рахита может привести к таким осложнениям, как деформация ног, утолщение запястий, лодыжек и "вдавливанию" грудной клетки.

Лучшая профилактика рахита – полноценное питание и достаточное количество солнечных лучей

Как проводится диагностика рахита

Врач должен слегка нажимать на кости ребенка, таким образом проверяя, нет ли патологической податливости. Особое внимание уделяется черепу, ногам и грудной клетке. Окончательно это заболевание может подтвердить рентгеновский снимок и анализы крови и мочи.

Лечение рахита

Поскольку рахит возникает из-за дефицита витамина D или кальция, то лечится это заболеванием методом заполнением дефицита. В зависимости от стадии и причины болезни, врач может назначить специфическое или неспецифическое лечение. Если правильно следовать советам врачей, симптомы заболевания исчезают быстро.

Профилактика рахита

Часто гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Однако не переусердствуйте и контролируйте пребывание на солнце, ведь из-за избытка ультрафиолета может развиться меланома;

Убедитесь, что в рационе ребенка достаточно продуктов, богатых витамином D;

Все дети, независимо от времени года и климатических условий, должны ежедневно получать препараты витамина D до 3-летнего возраста. Заметьте, что в высоких дозах этот витамин токсичен, поэтому перед приемом нужно обязательно проконсультироваться с врачом;

Если вы беременны:

Спите и гуляйте вдоволь;

Питайтесь сбалансировано и не забывайте о важности продуктов с фосфором и кальцием;

Уделяйте внимание своему здоровью – лечитесь вовремя;

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